"Это освободит семью": Муж Фриске обратился к родственникам Заворотнюк

Пусть говорят: Болезнь Анастасии Заворотнюк онлайн / соцсети

Болезнь Анастасии Заворотнюк стала самым резонансным событием последних дней, и эфир Пусть говорят 16 сентября был посвящен Анастасии Заворотнюк. В эфире Пусть говорят выступил также муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который дал ценный совет родственникам Насти. Что было в новом выпуске Пусть говорят, чи что открылось в программе - смотрите и читайте на Главреде.

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"Истории до страшного схожи — как обнаружили болезнь и что это было выявлено после беременности. Но на этом параллели заканчиваются. Подробностей состояния Насти и что его спровоцировало, мы не знаем. Я очень сочувствую ее семье и могу только пожелать им титанических сил", - сказал Дмитрий.

Он был очень расстроен и тронут участием в этой программе, и от души дал совет родственникам многострадальной Анастасии Заворотнюк.

"Семье Насти важно сделать то, что в свое время, увы, не сделал я с Жанной. Им нужно сделать публичное заявление. Человек публичный — он обязан. И смысл этого заявления в получении максимальной помощи. Я не призываю их раздавать интервью, но чтобы помогать — нужно понимать, что конкретно требуется. А люди могут очень помочь даже своими молитвами", - сказал он.

Шепелев объяснил, что это существенно облегчит им возможность заботится о Насте, и сконцентрироваться на ее лечении.

"Это освободит семью от очень многих хлопот и забот в будущем. Это освободит семью сейчас от домыслов. Это поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку и избавит от комментариев на тему каких-то выдумок и сплетен, которые сейчас множатся. В Интернете в том числе", - добавил он.

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Пусть говорят 2019 Выпуск об Анастасии Заворотнюк смотреть онлайн 16-09-2019:

Напомним, информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию, появилась 13 сентября. У Заворотнюк диагностировали 4 стадию рака головного мозга. Из-за онкологии у нее начался отек головного мозга.

Сначала Анастасию Заворотнюк хотели оперировать и созвали консилиум врачей.

Потом Заворотнюк ввели в искусственную кому. Врачи сообщали, что ее частично парализовало из-за отека головного мозга.

Пошли слухи, что Заворотнюк "увлекалась" стволовыми клетками.

На выходных к Заворотнюк срочно приехали родственники - муж Петр Чернышев и ее мать.

У Анастасии Зхаворотнюк обнаружили еще одно смертельное заболевание, и перевели на аппарат искусственного дыхания.