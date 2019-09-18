Муж больной раком Заворотнюк возвращается к работе

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев / zvezdanutye.com

Петр Чернышев недолго сможет побыть с больной Анастасии Заворотнюк, так как вынужден вернуться к гастролям.

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев возвращается к работе в ближайшие дни, сообщила Татьяна Навка изданию СтарХит.

"Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях", - говорит Татьяна.

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Навка объяснила, что к началу шоу Руслан и Людмила, Петр Чернышев будет выступать. По ее словам это будет к концу октября, так что к репетициям Чернышеву нужно возвращаться в ближайшие дни. Премьера нового шоу пройдет в Санкт-Петербурге.

Недавно коллеги озвучили приблизительные доходы Чернышева от выступлений.

"У Пети с финансами все хорошо. Он прилично зарабатывает, участвуя в спектаклях Золушка и Красавица и Чудовище. Когда шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более заманчивы", - поведали артисты СМИ.

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Напомним, о том, что Чернышев приехал в больницу к Анастасии Заворотнюк впервые заговорили в воскресенье 15 сентября.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга в пятницу 13 сентября. Ей хотели сделать операцию, и собрали консилиум, но в решили в итоге ввести в медикаментозную кому.

Российские СМИ отличились скандальными новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк.

В воскресенье Анастасию Заворотнюк перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения из-за того, что у нее развилась пневмония и легочная недостаточность.

Муж Жанны Фриске обратился к родственникам Анастасиии Заворотнюк с трогательной просьбой в понедельник 16 сентября. Тогда же в сеть слили информацию, что якобы история о болезни Заворотнюк - дезинформация.

Во вторник заговорили про отказ органов у Анастасии Заворотнюк из-за инфекции.