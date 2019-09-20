Руководитель Квартала повстречал мексиканского киллера

Дэнни Трехо прилетел в Украину / кадр из фильма

В Украину на Comic Con Ukraine 2019 приехал знаменитый "мексиканский киллер" Дэнни Трехо - голливудский актер, который запомнился оригинальной игрой в роли антигероя во многих лентах.

В Украине Дэнни Трехо встретил один из худруков Студии Квартал 95 - Александр Пикалов, который оказался давним фанатом творчества Трехо.

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Дэнни Трехо и Саша Пикалов / Instagram

Фото встречи Дэнни Трехо и Александра Пикалова опубликовали в Instagram Квартала. СММщики не пожалели слов для обоих знаменитостей.

"Крутось этого фото зашкаливает! Всемирно известный актер Дэнни Трехо прилетел в Украину на Comic Con Ukraine 2019, а встречал его в аэропорту не менее известный и крутой Саша Пикалов", - говорится в сообщении.

При этом в комментариях обратили внимание на мужчину за спинами актеров - его прозвали Олегом Винником, и начали интересоваться, как он там оказался.

Напомним, Дэнни Трехо приехал как специальный гость на Comic Con Ukraine 2019.