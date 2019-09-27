Пьяный Аверин из Глухаря устроил скандал со стюардессой

Максим Аверин устроил пьяный дебош/ biophe.ru

Пьяный Максим Аверин устроил цирк на борту рейса Барнаул-Москва.

Хорошо подвыпивший актер качал права и угрожал экипажу самолета. Об этом рассказал один из пассажиров телеграм-канале Life Shot.

По словам пассажира, артист летел в бизнес-классе, перебрал с алкоголем и стал ругаться матом на весь салон. Когда бортпроводница попросила его вести себя потише, он разразился "русским народным" и была послана в очень грубой форме.

После этого Аверин стал угрожать, что сейчас позвонит кому надо. Стюардесса зря время не теряла и тоже позвонила — в транспортную полицию. На трапе разбушевавшегося актера уже ждали люди в форме.

Издание КП привело слова другого очевидца, который был в шоке от поведения звезды Глухаря.

"Он позволил себе послать стюардесс на три буквы. Понимаете на какие, да? Он пьяный был. Наверное, с гастролей, но надо себя вести нормально", - объяснил он.

Правда, наказания, как такого, Аверин не понес, в полиции его только попугали. В отношении Аверина составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство". Артисту предъявлен штраф в размере 500 рублей, ему также грозил арест на 15 суток.

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