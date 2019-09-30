"Один часок в аэропорту": Настя Каменских сделала признание о ребенке

Настя Каменских заговорила о беременности / Instagram

Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко, призналась, какой прогресс в их семье в плане пополнения.

В интервью Кате Осадчей для Светской жизни Настя Камеских призналась, что усиленно работает с Потапом, чтобы завести ребенка.

Катя Осадчая посочувствовала ее плотному графику, и спросила, как они с Потапом намерены пополнять семью. На что Настя ответила очень позитивно.

"Я была бы очень рада находиться сейчас в таком состоянии. Это дело нехитрое. И когда Вселенная решит нам подарить ребенка... Мне кажется, что это сделается легко и даже, если это будет один часок в каком-то аэропорту", - объяснила она.

При этом она уточнила, что для них это не проблема: "Мы очень пылкие любовники".

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