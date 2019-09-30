Как Заворотнюк: знаменитая певица срочно составила завещание

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Из-за неожиданно заболевшей раком Анастасии Заворотнюк, солистка группы Мираж Наталья Гулькина испугалась умереть от рака, и срочно составила свое завещание.

Наталья Гулькина призналась, что от рака или любого несчастного случая никто не застрахован, и нужно составить свое завещание. Об этом она заявила на программе Ты не поверишь на НТВ.

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"Человек талантливый, красивый, вся жизнь впереди. Я начинаю задумываться: а там наверху — что? Почему так несправедливо? Это самая страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован. Нас может забрать не только болезнь, нас может забрать, все что угодно: мы летаем на самолетах, которые падают, машины, которые разбиваются. Мы идем по парку, и на нас нападает какой-то маньяк. Я давным-давно написала завещание", - сказала она.

Певица не стала распространяться больше о своем завещании, и уж тем более объяснять, что кому отдает.

Как известно, Наталья Гулькина воспитывает двоих детей - Алексея и Яну от разных отцов.

"Это такая маленькая страховка для детей", - заявила она.

Как известно, у СМИ появилась информация, что после выхода из комы и перевода из реанимации в палату терапии, Анастасия Заворотнюк срочно подписала завещание.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк владеет имуществом в России и Украине. Общая стоимость ее недвижимости оценивается в 500 миллионов рублей.

Напомним, что в сети обсуждают симптомы рака у Анастасии Заворотнюк. Ее коллеги утверждают, что видели признаки рака, как у Жанны Фриске еще 10 лет назад.