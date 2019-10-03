Ольга Бузова позорно попалась на фонограмме: Видео

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова давала концерт в Новокузнецке, в здании цирка, и хотя уже сколько лет она твердит, что не использует фонограмму, пропустила куплет, и опозорилась из-за фонограммы.

В Instagram появились записи моментов с концерта Ольги Бузовой, когда она убрала микрофон, но фонограма продолжала петь. Видео посетителей концерта опубликовал первым телеграм-канал Yobajur.

"Почему Бузовой под выступления под фанеру не платят фантиками от конфет? По-моему было бы справедливо", - говорится в описании ролика.

На видео, которое, к сожалению, снималось вертикально, видно, как Бузова поет, потом делает паузу между куплетами, но не успевает вовремя снова поднести микрофон ко рту, и фонограмма поет без смой певицы.

Ольга Бузова поет под фонограмму в Новокузнецке смотреть онлайн:

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