Умер Джинджер Бейкер: чем запомнился легендарный барабанщик Cream

Джинджер Бейкер умер / Reuters

Умер Джинджер Бейкер, ему было 80 лет.

Бейкер еще в 2016 году перенес операцию на открытом сердце. После чего вынужден был оставить сцену. С конца сентября 2019 он находился в больнице из-за проблем со здоровьем.

Бейкер был одним из самых влиятельных барабанщиков рок-музыки и одним из основателей группы Cream. Немало успел он и за годы своей сольной карьеры.

К примеру, в 1969 году Бейкер стал участником супергруппы Blind Faith, которую создали Эрик Клэптон и Стив Уинвуд.

Когда Blind Faith распалась, Бейкер создал джаз-роковую супергруппу Ginger Bakerʼs Air Force.

Бейкер играл с нигерийским музыкантом-мультиинструменталистом Фелой Кути, записывался и выступал с группой Hawkwind и многими другими.

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