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Зачем родные рискуют здоровьем Анастасии Заворотнюк

10 октября 2019, 10:05

Сергей Жигунов объяснил, зачем Анастасию Заворотнюк тайно перевезли в другую больницу.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / соцсети

Анастасия Завротнюк лечит так в реабилитационной больнице в Москве. Из-за ее тайного перевода, СМИ связались с Сергеем Жигуновым с просьбой объяснить, что происходит.

Сергей Жигунов объяснил, что усиленное внимание не давало лечиться Анастасии. Ответ актера и продюсера опубликовал РенТВ.

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"Нашлись которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться", - сказал он.

Жигунов считает, что врачи зря раскрыли Анастасии Заворотнюк правду о ее диагнозе, ведь такое может надломить человека.

Он отметил, что врачи и близкие звезды всеми возможными способами пытались сохранить врачебную тайну, но СМИ не давала им покоя, заставляя напрягаться врачей и саму Анастасию.

Сейчас в заведении, где она лечится охрана намного выше, и все держиться в абсолютной тайне.Читайте такжеЛечение не работает: Анастасия Заворотнюк может покинуть Россию

Ранее Анастасию Заворотнюк тайно вывезли из ЕМЦ в Москве, и перевели в какую-то другую больницу.

Через какое-то время оказалось, что Анастасия Заворотнюк лечится в больнице с реабилитационным центром.

До этого появилась информация, что Анастасия Заворотнюк умерла. Из-за этого известная блогер проанализировала историю, и нашла несостыковки в болезни Анастасии Заворотнюк.

Малахова уже не один день гнобят за новость о смерти Анастасии Заворотнюк

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