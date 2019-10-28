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"Развлекать москалей": Украинская певица пошла на российский Голос

28 октября 2019, 13:45

Украинская дебютантка в шоу бизнесе отправилась на российское шоу Голос, и заявила о сожжении мостов.

Рената Штифель
Рената Штифель / facebook.com/renata.shtifel

26-летняя певица Рената Штифель, которая начала рифмовать первые песни еще в 15 лет, решила отправиться в Россию на шоу Голос, и поспешила похвастаться об этом в соцсетях провокационным постом.

Рената Штифель, которая до 26 лет успела записать 6 клипов и принять участие в серии музыкальных мероприятий, заявила о готовности строить музыкальную карьеру в России. Об этом она сама написала в Facebook.

Рената заявила, что делит свою жизнь на ДО и ПОСЛЕ, и решила стать участницей Голоса под руководством Константина Меладзе.

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"Это наверное мое самое трудное и самое важное решение! Я точно знаю, что оно разделит мою жизнь на "до" и "после". Каким будет это "после" я пока не знаю. Единственное, что я сейчас точно чувствую, это то, что я не могу жить без музыки. Я хочу чтобы моя музыка звучала и меня услышали! Это моя новая страница, мой путь и моя жизнь. Спасибо всем тем кто рядом со мной, спасибо всем членам жюри и зрителю за такую оценку...Дальше свой путь в шоу Голос я пройду с Константином Меладзе!", - написала девушка, и опубликовала видео выступления.

Ее друзья тут же начали восхвалять ее, хотя нашлось пару человек, которые задали ожидаемые вопросы о гастролях в России.

"І як це? Развлєкать москалів, для яких українці другий сорт?Як це було, співати рідна мати моя, в країні яка вбиває Україну????Як????", "Та ну що ж Ви. Українська пісня на відборі-це показово й дуже сміливо. Можна багато дискутувати "за" і "проти" та досить. Нема Вам уже й про що писати...", "ну то хай вийде і заспіває проти московських снайперів. В чому справа?Так це дуже показово...гроші і слава і пофіг на гідність", "Зла Ви й мислите вже якось однобоко. Складна ситуація про яку я впевнена через роки будуть писати геть в іншому ракурсі, а Ви собі псуєте настрій. В політику не лізьте, тут геть інша тема. Порадуйтесь за землячку, що достигла висот в творчості. Повірте, це коштує дуже багато фізичних і т. д. зусиль. Просто порадуйтесь й побажайте успіху.", "Порадуватися?? Два тиждні тому на кладомище ходила, до хлопців, яких вбили москалі, а зараз я маю порадуватися?Ви в своєму розумі?Як зручно жити в вакуумі, правда?", - пишут в фейсбуке.

А вот в комментариях под песней Ренаты другая тема:

"Славный срач. Градус россиянского говнопатриотического троллинга зашкаливает. Но радует, что сограждане в основной своей массе (судя по лайкам) весьма прохладно относятся к таким попыткам.", "во-первых, вы мужчина или женщина? Во-вторых, НА Украине, а не В", "Сгинь, "алень" ФСБшный! Надо же, какой себе ник выбрал- "Алинита", да еще и "Ромашкина"! Сколько же можно вам писать- грубо работаете, вас везде нормальные люди раскусывают на раз-два. Вон пошел!", "а вот и украинский воин света с того света звезда минета вылез", "ну что вы несете? Вы хоть раз смотрели украинский голос или х-фактор. Ну такую ересь пишите. Хватит смотреть Соловьева и его дружков. Одурманены пропагандой. Даже как-то грустно стало от вашего комментария", "думаю привёл её украинец по гражданству Константин Меладзе, песня кстати советская, небратьев к просмотрам подключили, хайп сработал, заработать на них это нормально", "естественно Меладзе, как и в прошлом сезоне к нему пришла знакомая, богатенькая девочка из Киева, София вроде бы звали, так и эта Рената тоже по блату. Зачем вообще Меладзе сидит в российском жюри Голоса? Какая от него польза, своих блатных знакомых приводить?", - пишут в комментариях.

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Рената Штифель родилась в Ужгороде. За время своей музыкальной карьеры записала 6 клипов. Принимала участие в музыкальных фестивалях и конкурсах:

Черноморские игры (1 премии 2009 г.), Молодая Галичина (1 премии 2009 г.), Наша Земля Украина (1 премия 2004 г.), Шаг к звездам"(2004, 1 премия), Ti Amo (Румыния), Сhildren's Eurostar (1 премия, Словакия), финалистка Детское Евровидение 2008, Новая волна (2011-2012, Россия), финалистка нацотбора на Евровидение (2012 , Украина), гость от Украины на финале Х-фактор"(2013, Казахстан).

Рената Штифель новости шоу бизнеса
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