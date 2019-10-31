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Лолита собирается замуж после развода с пятым мужем

31 октября 2019, 09:35

Лолита Милявская не только без комплексов, но и без проблем. Певица уже готовится к новому браку. хотя развод с последним мужем грозит затянуться..

Лолита Милявская
Лолита Милявская собралась замуж / Instagram

Лолита Милявская не унывает, и официально ищет себе нового мужа - теперь к нему уже конкретные требования, основанные на многолетнем опыте.

Лолита ищет состоятельно мужчину для совместной жизни и брака, пишет телеграм-канал НеМалахов.

"Я объявила одну вещь. Всем, кто зарабатывает меньше меня, не подходить. Всем, кто не состоялся в жизни, не подходить. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие, у меня этого было достаточно. Я уже выросла!", - сказала, как отрезала, женщина без комплексов.

55-летняя Лолита Милявская снова вышла на охоту, и ловить будет по старым одесским традициям - на живца.

На этот раз избранником любимицы российских геев состоятельный господин в возрасте. Богатых малолеток и небогатых малолеток Лолита в этот раз не будет беспокоить.

Ранее в сети появилась информация о том, что Дмитрий Петров может раскрыть подробности интимной жизни Лолиты на телешоу. В отместку Лолита обещает через суд объявить их брак фиктивным и признать недействительным.

Как известно, 

о расставании Лолита сообщила еще летом - тогда она попросила не обижать ее мужа, потому что он "хороший".

После этого стало известно, что расставание переросло в развод, и Дмитрий дал первые объяснения.

Однако позже, в сети всплыла правда про любовницу Дмитрия Иванова, которая стала главной причиной развода.

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