"Откуда столько сил": Бузова пошла путем Волочковой

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова, которую многие считают бездарностью, а другие - гениальной певицей, расстроилась из-за негатива в соцсетях, и неожиданно задумалась о вечном.

Оля Бузова в Instagram обратилась к своим поклонникам, подняв вопрос, из-за которого Анастасия Волочкова блокирует у себя комментарии.

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"Меня вот так какой вопрос заинтересовал. А откуда столько сил у хейтеров? Кто эти люди, которые не ленятся регистрировать аккаунт в инстаграме ради одного-двух негативных комментариев? Вот правда, у меня чего только не было, мне кажется уже иммунитет на весь необоснованный негатив. Но ведь это какое-то целое развлечение устраивать травлю. Представляю, что это могут читать дети, наши родители - те, кто не готов к буллингу ни в каком виде. И ведь это по-прежнему доступно, левые симки как продавались у любой станции метро, так и продаются. Анонимность и свобода - разные понятия, которые зачем-то стали подменять как раз в погоне вот за такими вещами. Если вдуматься, негативные комментарии - это почти что самое невинное, что можно сделать с помощью анонимной симки... А вы как считаете?", - попрошает поп-дива.

К теме буллинга бузова решила добавить фотку себя с пистолетом - для пущей наглядности.

Как не удивительно, сразу же на ее речь отреагировал Андрей Малахов, который недавно в своей программе травил российских звезд, который для хайпа добавил в свой новый выпуск Прямого эфира.

"Негативные комментарии бывают разные. Бывает, люди действительно хотят выразить своё мнение, потому что считают, что ты или я что-то делаем неправильно, и они хотят это сказать публично. Назовём их "критики". Не вижу в этом ничего плохого. Меня тоже иногда бомбит от наших звёзд и только чувство собственного величия (?) удерживает меня от того, чтобы их обоср... Встречаются люди, которые получают удовольствие от того, что пишут гадость известному человеку. Ну думаю, от таких у тебя давно иммунитет. Назовём их "вампиры" Встречаются люди неадекватные, они вообще не понимают, что пишут и кому. Многие из них уже под медицинским наблюдением. Однако у нас такая страна, что часто таких людей выпускают без присмотра, поэтому надо быть начеку. Таких назовём "сумасшедшие". Ну и, наконец, есть просто завистники. Я сделал наблюдение - у тех, кто пишет самые злобные комментарии, очень часто в собственных аккаунтах либо одни кошечки, либо одни цветочки, либо семейные фото с маленькими детьми и обязательно надпись в шапке профиля "Давайте сделаем мир добрее!" Таких я называю "Непоследовательные Говнюки" А вообще, забей", - пишет он.

Другие относяться к проблеме попроще, и дали действенные советы Бузовой.

"Ой, хейтеры это такие глупые люди. В их жизни что-то не так, и из-за этого они такие злые и агрессивные. Оль, не обращай внимания на хейтеров", "Радуйся, что они тебе завидуют!", "Это не хейтеры Оля, просто иногда тебе говорят правду. Задумайся", "Но они, Оль, и пиар бесплатный создают. То есть, сколько бы недостоверной и откровенно лживой информации не ходило в сети, всё на пользу. Так уж психология людей устроена.", - пишут в комментариях.

Ранее Джигурда назвал Андрея Малахова "извращенцем в белых одеждах" за последний выпуск его программы.