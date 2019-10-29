"Извращенец в белых одеждах": Джигурда размазал Малахова за секс-скандал

Андрей Малахов отгреб у Джигурды / МедиаНяня

Андрей Малахов заслужил всеобщее порицание, когда снял свой последний выпуск шоу Прямой эфир, посвященный экскортницам в России. И не просто экскортницам - их основная работа - в российском шоу бизнесе.

Больше всего это взбесило Наталью Рудову, имя которой упоминается в неприглядном контексте. Теперь же, к теме присоединился и Никита Джигурда, который решить "затопить" Андрею Малахову по самое "нимагу". В Instagram Джигурда написал обличающий пост и добавил скриншоты новостей со скандалом.

Читайте также"Панин также начинал": Гоша Куценко предложил гей-секс Гарику Харламову

"JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR. Бумеранг кАрмы к МалахОву АндрЮшелетит, как кулак к боксёрской груше.Если за дело взялИсь актрисы - богини,чаша расплаты МалахОва не мИнет! Мины возмездия рванут неизбежно,и извращенец в белых одеждахбудет наказан вместе с подельниками,со своими брательниками-беспредельниками!"Ю - пишет Джигурда.

Тем временем, на его кличь поспешили откликнуться верные фанаты.

"Это всё бла-бла-бла.А почему они не записали на телефон предложение Малахова познакомиться с олигархом и предоставили бы факты", "Продажные шкуры зашевелились , если нет грешка за душой то и панику устраивать не будешь , хотели познакомить с олигархами но отказались они , ха _ха_ха. Монашки", "Выходит, Малахов ради рейтинга на канале " Россия", сначала предлогал Рудовой стать эскортницей а потом про это еще и целую передачу сделал, не взирая на отказ Натальи. Вот они жестокие законы шоу биза, это да какой степени каналу требовались рейтинги, что они решили опустится до такого", "Ой да все знают что эта Рудова спит за деньги и эта Самбурская тоже.а тут прям строят из себя целок.", "Шок, он что сбрендил? Я не пойму, а если и зарабатывают эскортом ему что завидно, что его не приглашают? Кому какое дело как они зарабатываю на свою жизнь? Главное чтобы это не вредило людям и животным! Никогда не смотрела эти мутные программы, и ни кому не советую! А девченки пусть не обращают внимание на этого продажного пи... а!", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, что АНдрей Малахов выпустил шоу Прямой эфир, в котором рассказал о звездах, которые подрабатывают экскортницами. Среди имен, которые он упомянул - Наталья Рудова, Мария Шукшина и другие. Как заявили опозоренные звезды - упоминание неправомерно и порочащее - они никогда ничем подобным не занимались, и подают в суд на Малахова и программу. Тема получила широкий резонанс в обществе, и многие звезды высказались. В том числе и Никита Джигурда.