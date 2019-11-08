Беременная жена Тарасова рассказала о насилии у них дома

Анастасия Тарасова / Instagram

Дмитрий Тарасов признался, что может ударить женщину в новом выпуске блога на YouTube свого друга. После этого в сети поднялся скандал из-за возможного домашнего насилия.

Скандал усилило то, что всплыла информация о том, что Тарасов избивал Ольгу Бузову, когда она еще была его женой. На фоне этого скандала Анастасия Тарасова, которая сейчас носит второго ребенка Дмитрия, высказалась о том, есть ли у них в семье домашнее насилие.

Свое отношение к скандалу Тарасова высказала в посту в Instagram.

Она заявила, что в раньше даже не сталкивалась с такого типа скандалами, и что, по ее мнении, СМИ вырвали из контекста слова ее мужа. Ей в сообщения начали много писать, и она решила сделать заявление.

"Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, вначале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не даёт лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье - табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг- ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д", - пишет она.

Тарасова заявила, что она - не "терпила", и что всем остальным женщинам советует не терпеть, если есть ситуация с насилием.

"Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине? Мои близкие знают, что я и терпила - несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову. P.S. Много сообщений в Директ, где меня спрашивают, что делать в ситуации насилия. Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с этим и умоляю Вас! НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ. Бьет - не значит ЛЮБИТ! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь", - Заявила Анастасия.

В конце своего сообщения она добавила номера телефонов для поддержки семьям с домашним насилием.

Однако, не все поверили словам Тарасовой. В комментариях много сомневающихся.

"Я честно была другого мнения до просмотра этого видио! Настя, здесь вы смотритесь жалко и затравленно, вот честно!! я искренне считала что вы единица в вашей семье ,Маша очень уверенно себя чувствует у неё явно другие отношения с Сашей !! Надеюсь что все это лишь стёб и не больше, и вы действительно счастливы в браке", "а ладно, ради денег и хорошей жизни и лещей, и красную комнату терпеть будете.", "а что плохого в красной комнате? Вы по себе перестаньте судить", "Раз все так хорошо .зачем вы неоднократно обговаривали перед свадьбой тему насилия .обычно людям не приходит в голову вести такие беседы .Даже если у вас все прекрасно .словами вы сами себе сделали минус..Асмус тоже роль показала.но плачет почему то", "даже контакты дала", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что Дмитрий Тарасов избивал Ольгу Бузову, и только за 2013 год она трижды вызывала полицию.