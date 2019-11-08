  1. Главная
  3. Stars

Беременная жена Тарасова рассказала о насилии у них дома

8 ноября 2019, 17:27

Беременная Анастасия Тарасова высказалась по поводу домашнего насилия.

Анастасия Тарасова
Анастасия Тарасова / Instagram

Дмитрий Тарасов признался, что может ударить женщину в новом выпуске блога на YouTube свого друга. После этого в сети поднялся скандал из-за возможного домашнего насилия.

Скандал усилило то, что всплыла информация о том, что Тарасов избивал Ольгу Бузову, когда она еще была его женой. На фоне этого скандала Анастасия Тарасова, которая сейчас носит второго ребенка Дмитрия, высказалась о том, есть ли у них в семье домашнее насилие.

Свое отношение к скандалу Тарасова высказала в посту в Instagram.

Она заявила, что в раньше даже не сталкивалась с такого типа скандалами, и что, по ее мнении, СМИ вырвали из контекста слова ее мужа. Ей в сообщения начали много писать, и она решила сделать заявление.

"Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, вначале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не даёт лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье - табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг- ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д", - пишет она.

Тарасова заявила, что она - не "терпила", и что всем остальным женщинам советует не терпеть, если есть ситуация с насилием.

"Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине? Мои близкие знают, что я и терпила - несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову. P.S. Много сообщений в Директ, где меня спрашивают, что делать в ситуации насилия. Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с этим и умоляю Вас! НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ. Бьет - не значит ЛЮБИТ! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь", - Заявила Анастасия.

В конце своего сообщения она добавила номера телефонов для поддержки семьям с домашним насилием.

Однако, не все поверили словам Тарасовой. В комментариях много сомневающихся.

"Я честно была другого мнения до просмотра этого видио! Настя, здесь вы смотритесь жалко и затравленно, вот честно!! я искренне считала что вы единица в вашей семье ,Маша очень уверенно себя чувствует у неё явно другие отношения с Сашей !! Надеюсь что все это лишь стёб и не больше, и вы действительно счастливы в браке", "а ладно, ради денег и хорошей жизни и лещей, и красную комнату терпеть будете.", "а что плохого в красной комнате? Вы по себе перестаньте судить", "Раз все так хорошо .зачем вы неоднократно обговаривали перед свадьбой тему насилия .обычно людям не приходит в голову вести такие беседы .Даже если у вас все прекрасно .словами вы сами себе сделали минус..Асмус тоже роль показала.но плачет почему то", "даже контакты дала", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что Дмитрий Тарасов избивал Ольгу Бузову, и только за 2013 год она трижды вызывала полицию.

Ольга Бузова Дмитрий Тарасов Домашнее насилие новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Беременная жена Тарасова рассказала о насилии у них дома». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:49
Украину прожарит: чем поразил ноябрьский прогноз погоды
17:37
Суд снова переименовал проспект Жукова в Харькове
17:35
Должность и оклад: Горбатюк пошел в суд из-за увольнения
17:27
Беременная жена Тарасова рассказала о насилии у них дома
16:55
"Она – воровка": Дубинский похвастался победой над Супрун в суде
16:19
Карта Украины без Крыма: в The New York Times отреагировали на скандал Фото
16:09
Нечем дышать: Украину накрыло облако угарного газа
15:29
"Неэффективным и устаревшим": Помпео сделал громкое заявление по НАТО
15:24
Зеленский в Харькове представил губернатора и отметил нового прокурора
15:05
"Марс мысленно завоевывает": известный российский юморист жестко пропесочил Путина Видео
14:29
С Днем бухгалтера 2019 – красивые поздравления и прикольные открытки Фото
14:16
"Мозг" Европы": посол ЕС предрек Украине светлое будущее
14:13
В США решили ликвидировать пост спецпредставителя Госдепа по Украине
14:12
"Может сразу получить": Тарасов избивал Бузову и не боялся полицию Видео
13:53
"Надеюсь вернуться": еще один чиновник Порошенко "сбежал" в отставку
13:42
Наглая кража и удача в делах: кому гороскоп на завтра сулит яркие эмоции
13:40
Крымнашистка Королева рассказала об отношениях с Зеленским Видео
13:32
Шесть пьяниц с битой: в РФ отметелили путинского приспешника
13:19
На шахте в "ДНР" произошла авария, есть погибшие
12:59
Лето возвращается: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на выходных Видео
12:53
За Дубневича внесли залог, адвокат назвал сумму
12:47
"Как предупреждал Путин": в России сделали дерзкое заявление о ракетах
12:42
"Сиси висят, уши спаниеля": Волочкова разделась и вызвала отвращение в сети
12:25
Александрийский Патриархат фактически признал автокефалию ПЦУ
12:23
Новогодняя ночь в ESHAK: дискотека 80-х новости компании
12:15
В ОБСЕ назвали новую дату разведения сил в Петровском
12:09
"Рукописи не горят": в Нафтогазе ответили на требования Газпрома
11:59
Тука назвал архиважную проблему Донбасса
11:55
"Малахольный порохобот": Дубинский назвал Бородянского кандидатом "на вылет"
11:40
Дубилет испугался "двух зон напряжения" и попросил охрану
11:39
Самы богатый человек Китая озвучил рецепт успеха для Украины
11:36
"Дебильный канал": на Прямом объяснились по поводу маски-шоу в прямом эфире Видео
11:29
Зеленский дал рецепт превращения Украины в бриллиант Видео
11:26
To Be Mine: Maruv презентовала клип, который снимала на Троещине
11:10
Гривна по 24 отменяется: стало известно, каким будет курс валют до конца года
11:09
Самый большой в истории: в Польше придумали наказание за Северный поток-2
11:02
Раскрыта правда о разводе Лолиты с меркантильным мужем
11:00
"Коррумпированные украинцы": в Госдепе рассказали об атаке Луценко и порохоботов
10:59
Уникальный фарт и сокрушительный удар: кому гороскоп на 8 ноября прочит необычные события
10:46
Стало известно, куда делся экс-главарь "ДНР" Безлер
10:23
Сергей Притула высказался о фашистах в Киеве и украинофобе Молочном
10:14
"Угрожает Европе": глава МИД Украины предостерег Германию
10:10
В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: опубликовано фото
10:00
Главари "ЛДНР" пошли на шантаж: угрожают ввести "внутренние войска" в Золотое и Петровское
09:54
Пустопорожняя болтовня, или Зачем у Зе заговорили о нехватке денег на реформы мнение
09:35
Отвод войск в Петровском: в штабе ООС и в "ДНР" назвали разные даты
09:34
Второе ЧП за утро: в России экстренно сел самолет с пассажирами
09:31
У Анастасии Заворотнюк раскрылись долги по налогам
09:14
"Репрессии Сталина - прекрасны": российский писатель сделал неадекватное заявление
08:59
"Почему все через ж*пу?": киевлян возмутил крупный сбой в работе метро
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять