"Может сразу получить": Тарасов избивал Бузову и не боялся полицию

После неудачного интервью Дмитрия Тарасова, в котором он признался, что считает нормальным избивать женщину, в сети всплыла информация о его "похождениях",
Оля Бузова за один только год совместной жизни с Дмитрием Тарасовым вызывала на его полицию три раза. И это не предел - источники телеграм-канала Mash поговаривают, что Тарасов поколачивал жену намного чаще. Это стало аргументом, когда Бузова развелась с ним в 2016 году.
Ольга Бузова несколько раз сообщала в полицию из-за избиений Дмитрием Тарасовым. Тарасовым, который заявил, что девушке можно "дать леща".
"По данным наших источников, только за осень 2013 года телезвезда трижды обращалась в органы. К паре выезжал участковый по району Якиманка, но ситуация не менялась", - говорится в сообщении.
Что именно происходила за закрытыми дверями в семье Тарасова и Бузовой - неизвестно, но Бузова не стала долго теперь Тарасова, который заявил в новом интервью, что девушке можно "дать леща", если она не беременна.
"В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений — через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на неё руку", - говорят источники Mash.
Полицейский посещал их съемную квартиру в центре Москвы, уточнял обстоятельства и пытался провести разъяснительную работу. Тарасов якобы успокаивался, Бузова отказывалась фиксировать побои и никуда не сообщала.
"Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы", — добавил источник.
В 2016 году Тарасов и Бузова развелись, а теперь он при дважды беременной жене рассказывает, как можно избивать жену.
Дмитрий Тарасов признается в насилии над женой смотреть онлайн интервью:
Тогда он высказался так, что удивился не только его друг, но и жена, которая сидела в машине.
"Есть красная такая зона, в которую заходить женщина вообще не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить, я считаю. Нет? "Леща" такого небольшого", - заявил Тарасов.
На слова Тарасова по разному отреагировали знаменитости. Много кто засомневался, ведь тема домашнего насилия - как раз для Дом-2, лицом которого была Бузова.
Другие же пришли просто в шок от таких слов и поспешили провести параллели между этими словами и разводом Бузовой и Тарасова.
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