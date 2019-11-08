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"Может сразу получить": Тарасов избивал Бузову и не боялся полицию

8 ноября 2019, 14:12

После неудачного интервью Дмитрия Тарасова, в котором он признался, что считает нормальным избивать женщину, в сети всплыла информация о его "похождениях",

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова за один только год совместной жизни с Дмитрием Тарасовым вызывала на его полицию три раза. И это не предел - источники телеграм-канала Mash поговаривают, что Тарасов поколачивал жену намного чаще. Это стало аргументом, когда Бузова развелась с ним в 2016 году.

Ольга Бузова несколько раз сообщала в полицию из-за избиений Дмитрием Тарасовым. Тарасовым, который заявил, что девушке можно "дать леща".

"По данным наших источников, только за осень 2013 года телезвезда трижды обращалась в органы. К паре выезжал участковый по району Якиманка, но ситуация не менялась", - говорится в сообщении.

Что именно происходила за закрытыми дверями в семье Тарасова и Бузовой - неизвестно, но Бузова не стала долго теперь Тарасова, который заявил в новом интервью, что девушке можно "дать леща", если она не беременна.

"В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений — через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на неё руку", - говорят источники Mash.

Полицейский посещал их съемную квартиру в центре Москвы, уточнял обстоятельства и пытался провести разъяснительную работу. Тарасов якобы успокаивался, Бузова отказывалась фиксировать побои и никуда не сообщала.

"Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы", — добавил источник.

В 2016 году Тарасов и Бузова развелись, а теперь он при дважды беременной жене рассказывает, как можно избивать жену.

Дмитрий Тарасов признается в насилии над женой смотреть онлайн интервью:

Тогда он высказался так, что удивился не только его друг, но и жена, которая сидела в машине.

"Есть красная такая зона, в которую заходить женщина вообще не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить, я считаю. Нет? "Леща" такого небольшого", - заявил Тарасов.

На слова Тарасова по разному отреагировали знаменитости. Много кто засомневался, ведь тема домашнего насилия - как раз для Дом-2, лицом которого была Бузова.

Другие же пришли просто в шок от таких слов и поспешили провести параллели между этими словами и разводом Бузовой и Тарасова.

Ранее адвокат Лолиты Милявской раскрыл причину ее развода с мужем - и его обвинили меркантильности.

Ольга Бузова Дмитрий Тарасов новости шоу бизнеса
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