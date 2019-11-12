"Мама кормит с ложечки": Руки-базуки срочно лишился самого дорогого

В данный момент Кирилл Терешин уже проходит предоперационное обследование.
Из-за воспаления Руки-базуки лишился самого дорогого – своих знаменитых бицепсов. С утра 12 ноября он прошел предоперационное обследование, и ему уже сделали операцию.
По данным Telegram-канал Mash, Кирилл Терешин прибыл в московскую больницу и сам попросил срочно привести свои конечности в прежний вид. Причина старая: воспалительный процесс.
Важную операцию провели в московской клинике: врачи смогли вывести синтол и другие странные вещества. Теперь Кирилл Терешин отправился на реабилитацию. Восстановление, говорят, будет долгим.
Пока экс-синтоловец руками двигать не может, так как в больничной палате его с ложечки кормит мама.
Напомним, еще в декабре 2018 сообщалось, что Кириллу "руки-базуки" Терешину могут ампутировать руки. Но в тот раз скандальный "синтоловый качок" отказался от операции.
Ранее "руки-базуки" уже заявлял, что у него серьезные проблемы со здоровьем. На видео, которое бодибилдер выложил на своей странице во ВКонтакте, он заснял себя в ванной, у него из носа текла кровь.