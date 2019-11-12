"Мама кормит с ложечки": Руки-базуки срочно лишился самого дорогого

Руки-базуки: что с ним сейчас и зачем ему операция – Последние новости 2019 / Руки Базуки/Инстаграм

Из-за воспаления Руки-базуки лишился самого дорогого – своих знаменитых бицепсов. С утра 12 ноября он прошел предоперационное обследование, и ему уже сделали операцию.

По данным Telegram-канал Mash, Кирилл Терешин прибыл в московскую больницу и сам попросил срочно привести свои конечности в прежний вид. Причина старая: воспалительный процесс.

Важную операцию провели в московской клинике: врачи смогли вывести синтол и другие странные вещества. Теперь Кирилл Терешин отправился на реабилитацию. Восстановление, говорят, будет долгим.

Пока экс-синтоловец руками двигать не может, так как в больничной палате его с ложечки кормит мама.

Напомним, еще в декабре 2018 сообщалось, что Кириллу "руки-базуки" Терешину могут ампутировать руки. Но в тот раз скандальный "синтоловый качок" отказался от операции.

Ранее "руки-базуки" уже заявлял, что у него серьезные проблемы со здоровьем. На видео, которое бодибилдер выложил на своей странице во ВКонтакте, он заснял себя в ванной, у него из носа текла кровь.