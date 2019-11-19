Скандал в разгаре: Меган Маркл подала в суд на журналистов

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Меган Маркл, в быту Герцогиня Сассекская, решилась на радикальный щаг в ответ на журналистский беспредел.

Юристы герцогини Сассекской подали иск против медиахолдинга Associated Newspapers, в который входят такие известные таблоиды, как Daily Mail, MailOnline, Mail on Sunday и Metro, пишет издание People.

Оказывается, в СМИ слили очередные достоверные факты, которые выудили из личного письма Меган Маркл.

В юридических документах оспариваются утверждения, что в доме принца Гарри и Меган была установлена медная ванна за 6,5 тысяч долларов, звукоизоляция для самолетов за 650 тысяч долларов, сделанные студия йоги, теннисный корт и гостевое крыло.

А также, в письме Меган якобы позвала мать на baby shower, хотя на самом деле новоиспеченная бабуля не смогла приехать из-за дел.

"Конечно, мать заявителя была приглашена, и заявитель также предложила купить ей авиабилеты в Нью-Йорк. Однако ее мать не смогла присутствовать из-за трудовых обязательств", - говорится в заявлении.

Также Меган оскорбило предположение, что гости вечеринки, включая Амаль Клуни, Гейл Кинг и дизайнера Мишу Нону, были исключительно из нового круга друзей-знаменитостей.

"Праздник был организован одной из ее лучших подруг из университета, - говорится в судебных документах. - Пятнадцать гостей, которые его посетили, были близкими друзьями; отношения с некоторыми из них продолжаются более 20 лет".

Кроме того, в иске добавили обращение принца Гарри к медиахолдингу Associated Newspapers из-за нарушения конфиденциальной переписки членов королевской семьи Великобритании.

Ранее в сети появились неприятные слухи о Меган Маркл и ее отношениях с королевской семьей.

Отметим, что подобный скандал, который устраивают СМИ с Меган Маркл и ее отцом - уже не первый. Британские и американские таблоиды спекулируют на семейных отношениях Меган уже более полутора лет.