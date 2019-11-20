"Бл*, мог выбрать шахматы": Дантес получил травму и попал в больницу

Владимир Дантес / Instagram

Участник Фабрики Звезд и автор хитов Мне уже 20 и Мне уже 30 не только является мужем Нади Дорофеевой, но еще и имеет свободное время, в котором тестит авто, играет в баскетбол и пишет свою музыку.

Владимир Дантес написал а Instagram, как он неудачно пострадал, как раз когда взял поездить новую иномарку из салона.

"Делая это фото, я ещё не знал, что тестить MINI COUNTRYMAN буду очень необычным способом.Короче, забрав эту малышку в салоне, я представлял как буду рассекать по Киеву, заезжая на всякие модные тусовочки, потому что внимание привлечь сидя за рулем этой машины, оооочень легко! Но! Многие знают, что я играю в баскетбол. Вчера на ночной тренировке мне на ногу упал другой спортсмен. И теперь я обладатель частичного повреждения медиальной коллатеральной связки левого колена. Ну что ж, теперь я рассекаю по больницам. И ночью добрался очень быстро до травмпункта, т.к мой MINI очень хорошо наваливает, в повороты входит, как влитой, вообще не кидает по сторонам. А самое главное, что места хватает для моей левой разогнутой ноги, которую мне нельзя тревожить.Вечером Еду на МРТ. Так что ждите сториз тест-драйва от покалеченного меня)))", - поведал Дантес.

Владимир Дантес / Instagram

И если кто-то сомневался в его искренности, и начал думать, что это просто реклама, то в первых же комментариях Дантесу написали Вова Остапчук, Джерри Хейл и Дурнев, которые посочувствовали, и по-дружески прошлись по его интеллектуальным способностям, которые привели к травме.

"Бл*, мог же выбрать шахматы или спортивную ходьбу", - пишет Вова Остапчук.

"Зате тепер ти знаєш, що у тебе є медіальна коллатеральна зв‘язка", - порадовалась за него Джерри Хейл.

"Не знал что ты спортсмен!", - удивился Дурнев.

"Выздоравливай", "Ну как так то?!", "Ну как же так!!! Выздоровления скорейшего! Как помниться, перед важными событиями у Вас случаются приключения...", "Скорейшего выздоровления ", "Остапчук, аккуратней на тренировках, а то с Дантесом придется тестить мини", "Моя маленькая любовь. Это я про Миник, если что", "Ой, ну тут уже целый клуб больных коленей", "Вова господи, ну де ты её уже успел стыбзнуть?", "мне уже 30", - пишут в комментариях.

Ранее российский артист Игорь Верник прокомментировал слухи о своей госпитализации в тяжелом состоянии.