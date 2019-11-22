Иракли Макацария создал благотворительный фонд для помощи беременным

Иракли Макацария / пресс-служба

В Киеве телеведущий и танцор Иракли Макацария представил свой первый ювелирный бренд Makatsaria Jewelry, и открыл благотворительный фонд, в который решил набрать более 300 тысяч гривен.

Презентация достижений Иракли Макацария прошли на днях в киевском ресторане.

Рассмотреть изделия из белого и желтого золота с черными и белыми бриллиантами можно было в специальных ледяных глыбах. За десять дней до презентации они были созданы по идеям Иракли.

Ювелирный бренд создан вместе с благотворительным фондом, который положил начало благотворительной деятельности Иракли Макацария. Он будет отправлять 25% от продаж Makatsaria Jewelry в свой фонд. Первая цель благотворительного фонда Иракли – это помощь детям, покупка нового оборудования в отделение реанимации Перинатального центра Киева, где выхаживают малышей.

Сумма, которую фонд планирует собрать в ближайшее время, – 300 тысяч грн.

"Я сегодня очень счастливый человек, ведь осуществил свою мечту. Еще полгода назад мы с моим другом Кахой только разговаривали о том, как хотели бы помогать людям. И тогда нам пришла идея создать платформу, которая станет финансовым ресурсом для наших благотворительных целей. И когда мы задумались, кому будем помогать, я вспомнил историю девушки, которая писала мне о киевском перинатальном центре еще два года назад. И тут пазл сошелся. Сейчас мы собираем суму, чтобы купить оборудование для этого перинатального центра для самых маленьких деток Украины", – поделился Иракли с друзьями.

Гости смогли начать покупать изделия Иракли со специальной гравировкой прямо на вечере. Для презентации были приглашены грузинские музыканты Гиорги Гилигашвили и Гиорги Дараквелизде.

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