"А х*ем со сцены трясти": "интеллигент *уев" Шнуров назвал российское общество агрессивным

Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными / Instagram

Скандальный российский музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, который ранее тонко высмеял Путина, назвал российское общество агрессивным из-за того, что оно неправильно использует энергию.

"К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное. Понимаете, агрессия — это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло. Излучая позитив или излучая негатив, мы ничего не решим", — отметил артист в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

По мнению Сергея Шнурова, агрессия уменьшится тогда, когда люди поверят в будущее своей страны и начнут решать созидательные задачи.

Отметим, российское общество не стало молчать, и в соцсети устроило Шнурову настоящую головомойку.

"Чувак талантливо воспевающий губительную практику алкоголизма что-то там бубнит про здоровье общества? Пускай идет на известные три буквы. Он их любит", - высказался некий Вадим.

"Пошел он на*ер ...алкаш б*ядь конченый ..у него белка по ходу .. Нашли авторитета для страны", - добавил пользователь Сети.

"Старым стал шнурок, поистрепался своими гениталиями на сцене трясти да матюгальник испрожнять...подряхел,к спокойствию потянуло...гробовому?", - считает Павел Улыбышев.

"А *уем со сцены трясти и словоблудить это не агрессия? Интеллигент .уев, йоптвоюмать, нашёлся тут", - возмутился некий Миша Чегеваров.

"Такого, трясущего куем на сцене посмотрят, послушают его мат-перемат и становятся агрессивными", - добавил некий Игорь.

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