"Уже профессионал": Батрутдинов поиздевался над Бузовой

Оля Бузова / Instagram

Тимур Батрудтинов на пару с Ириной Шихман жестко высмеял Олю Бузову во время интервью для программы А поговорить?.

Батрутдинов в ответ на слухи о романе с Бузовой публично высмеял ее попытки найти себе мужчину.

Батрутдинов на пару с Шихман деликатно подняли тему холостячества Бузовой, и так высмеяли, что их "толстые" шутки было сложно не понять.

"Мне кажется, Ольга уже профессионал - она всю жизнь ищет свою любовь. Никто кроме нее не умеет", - сказала Ирина Шихман.

Чтобы не "спалиться", Батрутдинов повторил и развил тему проблемы Бузовой с поиском мужчины.

"Действительно, профессионал", - подтвердил Батрутдинов, -"100%, никто с ней в нашей стране не сравниться".

А поговорить Тимур Батрутдинов пошутил над проблемами Оли Бузовой:

Напомним, что Оля Бузова - самая знаменитая участница и ведущая шоу Дом-2, вышла замуж в 2012 году за футболиста Дмитрия Тарасова. Развелись они в 2016 году, и после этого у Бузовой нет постоянного партнера, и с бывшим мужем у нее постоянно серьезные конфликты.

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