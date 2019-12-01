В откровенном наряде и в сопровождении бойфренда: Alyona Alyona эпатировала на M1 Music Awards 2019

Певица пришла на церемонию с бойфрендом / Фото: пресс-служба M1 Music Awards 2019

Известная украинская рэперша Alyona Alyona 30 ноября дебютировала на ежегодной церемонии награждения лучших артистов Украины M1 Music Awards.

Для красной дорожки исполнительница выбрала откровенный наряд - черное боди и красное прозрачное платье, дополнив образ яркими аксессуарами и косами.

Певица в очередной раз показала свое стремление к бодипозитиву и подчеркнула, что девушка прекрасна в любом весе.

"Это наряды от моих подруг – Ани и Алены. Такой наряд демонстрирует, что мы такие, каковы есть, и любое тело является привлекательным, красивым", - отметила рэперша.

На церемонию певица пришла не одна, а в сопровождении блогера Виктора Зуба, с которым демонстрировала перед телекамерами нежные отношения. Пара держалась за руки и обнималась, подтвердив слухи о романе. За кулисами шоу Alyona Alyona устроила провокационную фотосессию, однако выход в свет с бойфрендом не прокомментировала.

/ Фото: пресс-служба M1 Music Awards 2019

/ Фото: пресс-служба M1 Music Awards 2019

/ Фото: пресс-служба M1 Music Awards 2019

Напомним, церемония награждения M1 Music Awards 2019 прошла в Киеве 30 ноября во Дворце Спорта. По результатам голосовая определили победителей в 12 номинациях на M1 Music Awards 2019 V.

Как ранее сообщалось, Алена Савренко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, получила в Германии международную награду Anchor award.