"Я не говорила": Брежнева отказывается от своих слов об Украине

Вера Брежнева / Instagram

Вера Брежнева которая не считает себя украинской певицей, спустя 9 месяцев заявила в новом интервью, что никогда не говорила об этом.

В скандальном интервью, которое вышло 12 декабря на Youtube-канале Макарена, Брежнева заявила, что никогда не говорила, что она не украинская певица.

- Относительно недавно ты сказала фразу, что ты считаешь себя российсой певицей,- спросил у нее ведущий.

- Я такого не говорила, нет. Ты сейчас перевираешь. Неправильно все это делаешь. Я назвала себя "человек мира". Моя музыка не имеет границ. Я с 2002 года гастролирую во всех странах и не ограничиваюсь одной страной. То, что это некоторых людей расстроило, потому что они неправильно услышали, - утверждает в ответ Вера Брежнева.

Макарена - Вера Брежнева смотреть онлайн интервью 12-12-2020:

На самом же деле в интервью Эмпатия Манучи, которое вышло 12 марта, брежнева говорила немного иные вещи.

- Я когда в Яндексе смотрел, ты там в странном статусе - укрАинская певица. Тебе как вообще с таким статусом живется? - говорит ведущий.

- Ну, я себя никогда не ассоц... Я не... Знаешь, я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс, еще считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, должны быть песни на украинском языке - у меня их нет. Плюс, когда я пришла в "Виа Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, то есть я изначально, 16 лет назад, начала гастролировать. Я гастролировала по всему СНГ, по всеми миру, - объявила певица.

Эмпатия Манучи Вера Брежнева 12-03-2019:

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