Убийство: всплыла новая причина смерти Децла

Новая причина смерти Децла / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

Смерть Децла до сих пор беспокоит россиян и остается темой для спекуляций. На популярном шоу, одна из участниц снова заговорила о его смерти, и назвала ее убийством.

Децла убили вначале 2019 года. утверждает участница Битвы экстрасенсов Ирина Игнатенко.

При том, что по ее мнению смерть рэпера была насильственной, она отказалась поведать более подробно.

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"Как он умер? Его отравили. Мне идут образы, но я не буду говорить о них на камеру", - сказала Игнатенко.

А вот ее конкурент Дмитрий Матеев утверждает, что Децла не просто убили - его отравили, и причина этого отравления имеет глубоко идущий смысл.

"Причина смерти – его отравили… Отравили люди своими мыслями и взглядами. Они довели человека", - говорит он.

На сторону Матеева стал другой маг - Роберт, который подтвердил слова об отравлении.

"Его травили морально. Вряд ли кто-то из нас хотел бы прожить такую жизнь", - сказал он.

Напомним, что рэпер Децл умер от сердечной недостаточности сразу после своего последнего концерта 3 февраля 2019.