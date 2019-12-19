У Киркорова отобрали дом: все подробности скандала

Филипп Киркоров остался без дома/ Скриншот

Филипп Киркоров через суд потерял элитную квартиру, за которую "забыл" оплатить кредит в размере всего лишь 193 миллиона рублей.

Латвийский банки ABLV Bank через Таганский суд Москвы добился взыскания долга Филиппа Киркорова за квартиру, который составил около 54 миллионов, пишет телеграм-канал Mash.

Филипп Киркоров в 2016 приобрел квартирку в Латвии в кредит в ABLV банке, а потом решил, что платить по кредиту - не царское дело.

В итоге, по данным банка, задолжал Филипп Киркоров ни много не мало - 779 875,24 евро. Банк долго ждал, но потом обратился в Таганский суд, потребовав взыскать аж 230 миллионов рублей вместо 193 миллионов. Как не удивительно, суд встал на сторону банка.

В результате нехитрых манипуляций, квартиру Киркорова выставят на торги по стартовой цене 193 257 846 руб.

Чтобы приблизить сумму к требуемой, отдельно будут продавать также технику певца: духовой шкаф Miele - 1 шт, кондиционеры Daikin - 4 шт, кофемашина Miele 1 шт, и не только.

Напомним, на днях Филипп Киркоров попал в скандал после того, как на заставке его телефона обнаружились голые накачанные мужики.