Ляпис 98 в Киеве устроит концерт на Новый год: все подробности

Ляпис-98: концерт в Киеве 2020 / Caribbean Club

Белорусская группа Ляпис 98 давно заронила к себе любовь в сердцах украинцев. Теперь новогодний концерт 1 января готовятся сделать традиционным.

Сершей Михалок и его группа приезжают в столицу Украины со спецконцертом, который пройдет не 31 декабря, как многие пафосные события, а вечером 1 января 2020 года.

Только самые стойкие смогут посетить концерт Ляписа 98 с новой концертной программой.

Как известно, группа выступит в Киеве полными составом:

Сергей Михалок — вокал

Павел Третяк — гитара, бэк-вокал

Алесь-Франтишек Мышкевич — бас-гитара, бэк-вокал

Владислав Сенкевич — труба, бэк-вокал

Иван Галушко — тромбон, бэк-вокал

Денис Шуров — ударные

При этом Алесь-Франтишек Мышкевич отыгрывает в группе свой первый год - его сотрудничество началось с 2019 года.

Ляпис-98 Я Верю смотреть онлайн клип:

Сергей Михалок с Ляписом Трубецким пропел почти 15 лет - до 2014 года. Тепреь Группа называется Ляпис 98, но, по факту, на сцене ребята в 2020 году будут уже 30 лет на сцене.

В Киеве 1 января 2020 Ляпис 98 выступит в Caribbean Club Concert-Hall.

Билеты уже появились в продаже - от 550 до 2800 грн, так что спешите определиться.

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