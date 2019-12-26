Ляпис 98 в Киеве устроит концерт на Новый год: все подробности

Белорусская группа Ляпис 98 приезжает в Киев с концертом 1 января 2020.
Белорусская группа Ляпис 98 давно заронила к себе любовь в сердцах украинцев. Теперь новогодний концерт 1 января готовятся сделать традиционным.
Сершей Михалок и его группа приезжают в столицу Украины со спецконцертом, который пройдет не 31 декабря, как многие пафосные события, а вечером 1 января 2020 года.
Только самые стойкие смогут посетить концерт Ляписа 98 с новой концертной программой.
Как известно, группа выступит в Киеве полными составом:
- Сергей Михалок — вокал
- Павел Третяк — гитара, бэк-вокал
- Алесь-Франтишек Мышкевич — бас-гитара, бэк-вокал
- Владислав Сенкевич — труба, бэк-вокал
- Иван Галушко — тромбон, бэк-вокал
- Денис Шуров — ударные
При этом Алесь-Франтишек Мышкевич отыгрывает в группе свой первый год - его сотрудничество началось с 2019 года.
Ляпис-98 Я Верю смотреть онлайн клип:
Сергей Михалок с Ляписом Трубецким пропел почти 15 лет - до 2014 года. Тепреь Группа называется Ляпис 98, но, по факту, на сцене ребята в 2020 году будут уже 30 лет на сцене.
В Киеве 1 января 2020 Ляпис 98 выступит в Caribbean Club Concert-Hall.
Билеты уже появились в продаже - от 550 до 2800 грн, так что спешите определиться.
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