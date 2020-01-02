"Вот это фигура": Настя Каменских свела с ума новогодним нарядом

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских, которая поет под псевдонимом NK, поделилась своими заветными желаниями на Новый год и показала очень элегантный наряд с открытым декольте.

Настя Каменских чуть не довела до инфаркта поклонником своим нарядом с открытым декольте в Instagram.

"Я загадала, что мой 2020 будет сказочным, добрым, фееричным, наполнен новыми интересными вызовами. А вы каким загадали ваш 2020?", - пишет Настя Каменских.

На фото Настя позирует в черных брюках и синей бархатной кофточке с глубоким декольке, и очень открытой с левой стороны, тогда как с правой у нее длинный рукав и дополнительные оборки на плече.

Настя Каменских / Instagram

Поклонникам очень понравилась внешность Насти, так что они поспешили написать побольше комплиментов, а некоторые упрекнули, что девушка раскрыла желание - теперь оно может не сбыться.

"Вот ето фигура", "Классное платье", "Супер", "Красуня", "Beautiful", "Загадала очень продуктивный и творческий год", "Красавица", "Ты прекрасна", "Теперь не збудется", "Удачи, успехов, любви хочу пожелать вам и пусть сбудутся ваши мечты!!! спасибо вам за ваши песни , которые вы дарите людям", "Чтоб в 2020 я познакомился с Настей Каменских", "Happy New Year", - пишут в комментариях.

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