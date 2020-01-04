"Так изуродовать свой рот": Ани Лорак взбаламутила фанатов новым фото

Фото Ани Лорак, собравшее более 100 тыс. лайков, понравилось все же не всем.
Ани Лорак решила поднять настроение своим подписчикам, выложив новое сексапильное фото. Однако ее старания оценили не все.
"Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?" – подписала Лорак снимок в Instagram.
Для фото певица снялась в экстравагантном светлом наряде, сделав прическу в форме гульке, а из украшений остановив свой выбор на огромных серьгах.
Многие считают, что наряд Ани Лорак идет: мол, она умница и красавица. Люди пишут: "Красотка!", "В этом бы на сцену", "Ты шикарна" и т.п.
Однако нашлись и критики образа. В частности, многие заявили, что у Лорак испортилась форма рта, видимо, припомнив слухи о чрезмерных походах певицы к пластическим хирургам.
Отдельные комментаторы пишут: "Так изуродовать свой рот", "Что с губой???", "Двумя", "Очень красивая певица, но фото не очень. Комменты все как на подбор", "Глаза как у змеи" и пр.
Ранее Ани Лорак засветила грудь в откровенном наряде. Она поделилась пикантным фото, которое вызвало бурный восторг у поклонников.