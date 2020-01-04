"Так изуродовать свой рот": Ани Лорак взбаламутила фанатов новым фото / instagram.com/anilorak/

Ани Лорак решила поднять настроение своим подписчикам, выложив новое сексапильное фото. Однако ее старания оценили не все.

"Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?" – подписала Лорак снимок в Instagram.

Для фото певица снялась в экстравагантном светлом наряде, сделав прическу в форме гульке, а из украшений остановив свой выбор на огромных серьгах.

Многие считают, что наряд Ани Лорак идет: мол, она умница и красавица. Люди пишут: "Красотка!", "В этом бы на сцену", "Ты шикарна" и т.п.

Однако нашлись и критики образа. В частности, многие заявили, что у Лорак испортилась форма рта, видимо, припомнив слухи о чрезмерных походах певицы к пластическим хирургам.

Отдельные комментаторы пишут: "Так изуродовать свой рот", "Что с губой???", "Двумя", "Очень красивая певица, но фото не очень. Комменты все как на подбор", "Глаза как у змеи" и пр.

"Так изуродовать свой рот": Ани Лорак взбаламутила фанатов новым фото

Ранее Ани Лорак засветила грудь в откровенном наряде. Она поделилась пикантным фото, которое вызвало бурный восторг у поклонников.