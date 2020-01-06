Без маски и парика: Киркоров показал настоящее лицо

Филипп Киркоров на отдыхе сделал кадр без лишних аксессуаров, и заинтриговал общественность своим внешним видом.
Филипп Киркоров отдыхает на Мальдивах, и делится развеселыми фото с пляжа.
Новое фото Филиппа Киркорова на море вызвало бурное обсуждение фанатами в Instagram.
"Открывая мир", - пишет Филипп Киркоров под фото.
На фото Киркоров с доской и плавательной маской плескается в воде, на заднем фоне виден пляж.
Фанаты не смогли сдержать эмоций.
"Очень красивый, удачного Вам отдыха !!","Чудо юдо рыба кит", "На Джейсона Момоа похож на этой фото", "красавчик!!!Хорошего отдыха Филипп !!!",- пишут в комментариях, и даже обсуждают его седину или возможные парики.
Напомним, что перед Новым годом 2020 у Филиппа Киркорова отобрали жилье за долги.