Без маски и парика: Киркоров показал настоящее лицо

Филипп Киркоров / Instagram

Филипп Киркоров отдыхает на Мальдивах, и делится развеселыми фото с пляжа.

Новое фото Филиппа Киркорова на море вызвало бурное обсуждение фанатами в Instagram.

"Открывая мир", - пишет Филипп Киркоров под фото.

На фото Киркоров с доской и плавательной маской плескается в воде, на заднем фоне виден пляж.

Филипп Киркоров / Instagram

Фанаты не смогли сдержать эмоций.

"Очень красивый, удачного Вам отдыха !!","Чудо юдо рыба кит", "На Джейсона Момоа похож на этой фото", "красавчик!!!Хорошего отдыха Филипп !!!",- пишут в комментариях, и даже обсуждают его седину или возможные парики.

Напомним, что перед Новым годом 2020 у Филиппа Киркорова отобрали жилье за долги.