"Перебор, что с лицом?": Пугачева спалилась на фотошопе

Алла Пугачева попалась на фотошопе / woman.ru

Анна Пугачева перестаралась с фотошопом на праздничном групповом снимке с Максом галкиным и другими, и попала под критику пользователей сети.

Алла Пугачева выглядит молоде Максима Галкина на фото в Instagram.

"Традиционный рождественский ужин у друзей. Спасибо Алику за гостеприимство!", - подписал фото Макс

На фото Пугачева и Галкин стоят вместе с друзьями, и на снимке явно видно, что Аллу Пугачеву очень сильно омолодили - она выглядит намного младше Галкина

Алла Пугачева попалась на фотошопе / Instagram

Поклонники не смогли пройти мимо этого факта, и начали об этом писать.

"Аллу не узнала .. что с лицом ?", "фотошоп,что еще???", "вообще на себя не похожа.как другая женщина.", "Как будто другой человек... перебор", "конечно, не знают , что и сделать, вообще, не она", "фотошоп.", "Че то Аллу Борисовна ну уж ооооочень сильно отфотошопили", "Алла Борисовна просто шикарна, с Рождеством вашу чудесную семью!", "Борисовна огонь!", "Алла, вы девочка ! Макс, выглядит даже постарше;)", "раньше собой была, а вообще, лучше всего, когда слегка полненькая была, ни морщин, вся оладенькая, а сейчас мумия", "она пьет его кровь", - пишут в комментариях

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