"Ах*енно, без комплексов": Лолита разделась и завела сеть

Лолита Милявская / Instagram

Певица Лолита в провокационном стиле побаловала поклонников своими шикарными формами в Instagram.

Лолита показала сексуальные ножки и не только на пикантном видео, которое она сняла в ОАЭ.

"Привыкаю к воде)))", - пишет Лолита в подписи к видео

Кроме того, она толкнула длинную речь на видео: "Это тот случай, когда вода не очень прогрета, но собственная тень в этой воде, тебе приносит удовольствие. И еще музычка. Какая-нибудь музычка. Типа: "Ты мое море...". Ну, вечером напоюсь. А пока в воду зайти не могу - прохладно пока".

На видео она снимает себя стоящую на кроме воды на пляже, демонстрируя стройные ножки с красным педикюром и показывая тень на воде, которая действительно выглядит весьма стройно в сравнении с полугодичными фото с июля и июня.

Поклонники не стали спорить с Лолитой, и закидали ее комплиментами, и пошлыми предложениеми.

"Гляжу на себя как в зеркало до умопомрачения С Рождеством красавица без комплексов любим тебя", "Лола, с Рождеством Христовым! Ты чудесная, надоели эти все селебрити, у которых фигуры одинаковые и лица, где индивидуальность", "Лолита и море это ах*енно", "Даже тень красивая", "Вы так похудели!", "Ножки-то от ушей! Худыш!", "Лолочка,холодная что ли?", "Желаю вам улетного секса!", "Я подумала Волочкова", - пишут в комментариях.

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