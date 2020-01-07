С балующегося на Мальдивах Киркорова слетели плавки: видео

Филипп Киркоров / Instagram

Легендарный российский поп-певец Филипп Киркоров выложил забавное видео, снятое во время его отпуска на Мальдивских островах.

Во время купания в океанских волнах певец попал в курьезную ситуацию - с него на ходу слетели плавки типа бермуды.

Сам Киркоров подписал видео с юмором: "Плыли, плыли... вдруг остановка! Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!".

К слову, ранее певец сообщал, что после отдыха на Мальдивских островах с семьей планирует отправиться в Диснейленд.

Напомним, ранее в Сети записали в любовники Филиппа Киркорова молодого фитнесс-тренера Евгения Валягина. И немедленно начали его троллить.



