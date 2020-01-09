"Новости нап*здели": Шнуров сматом высмеял российский кинематограф

Знаменитый певец Сергей Шнуров опубликовал провокационный матерщинный стих, в котором прошелся по "духовным скрепам" в России и российскому кинематгорафу.
Сергей Шнуров публично высмеял российское воодушевление по поводу своих фильмов - Вторжение и Союз Спасения, которые не показали успешной динамики ( Вторжение собрало 80 млн сверх бюджета, а Союз Вторжения и вовсе убыточен)
Шнуров иронично обстебал российские фильмы в своем Instagram.
"Впечатлений в отпуске ища,
Сожалею, не смогу воочию,
Посмотреть на эти чудо-фильмища,
Что сознанием масс легко ворочают.
Все в восторге! Пишут в новостях!
Дети, взрослые, все рукоплещут стоя!
Я ж на пляже, плавки приспустя,
Думаю, домой метнуться стòит?
Хочется до коликов, до жжения,
Курточку напялить на меху же.
Пишут, - Фильма лучше нет "Вторжения"!
И "Союз Спасения" не хуже!
Хоть беги бери билет назад.
Как прожить мне эти две недели?
От отчаянья пошла щекой слеза.
Может новости чего-то напиздели?
Напишите плиз, кто фильмы видел, -
Нужно ли мне с ленью совладав,
В пляжном и вальяжном виде,
Срочно возвращаться в холода?", - пишет он.
В комментариях Шнурову с задором отвечают.
"Махнемся не глядя- ты на "Вторжение", я на пляж", "Российское кино вообще не смотрю, хрень полная", "Я ждал когда ты их подъ*бешь", "согласна! Я с вами солидарна, только чуть подправила на наш русский )", "Вторжение - дерьмище то ещё...", "Сиди на пляже!!!", "Не нужно. Фильмы на 3 из 10. Когда можно ещё продать залежавшийся товар, как не в НГ", - пишут ему в комментариях.
Ранее на Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее фильма Стриптизерши.