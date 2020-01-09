"Новости нап*здели": Шнуров сматом высмеял российский кинематограф

Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров публично высмеял российское воодушевление по поводу своих фильмов - Вторжение и Союз Спасения, которые не показали успешной динамики ( Вторжение собрало 80 млн сверх бюджета, а Союз Вторжения и вовсе убыточен)

Шнуров иронично обстебал российские фильмы в своем Instagram.

"Впечатлений в отпуске ища,

Сожалею, не смогу воочию,

Посмотреть на эти чудо-фильмища,

Что сознанием масс легко ворочают.

Все в восторге! Пишут в новостях!

Дети, взрослые, все рукоплещут стоя!

Я ж на пляже, плавки приспустя,

Думаю, домой метнуться стòит?

Хочется до коликов, до жжения,

Курточку напялить на меху же.

Пишут, - Фильма лучше нет "Вторжения"!

И "Союз Спасения" не хуже!

Хоть беги бери билет назад.

Как прожить мне эти две недели?

От отчаянья пошла щекой слеза.

Может новости чего-то напиздели?

Напишите плиз, кто фильмы видел, -

Нужно ли мне с ленью совладав,

В пляжном и вальяжном виде,

Срочно возвращаться в холода?", - пишет он.

В комментариях Шнурову с задором отвечают.

"Махнемся не глядя- ты на "Вторжение", я на пляж", "Российское кино вообще не смотрю, хрень полная", "Я ждал когда ты их подъ*бешь", "согласна! Я с вами солидарна, только чуть подправила на наш русский )", "Вторжение - дерьмище то ещё...", "Сиди на пляже!!!", "Не нужно. Фильмы на 3 из 10. Когда можно ещё продать залежавшийся товар, как не в НГ", - пишут ему в комментариях.

Ранее на Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее фильма Стриптизерши.