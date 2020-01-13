Певец Monatik впервые показал лицо сына - фото

Stadium Show Monatik Love It ритм / пресс-служба

Популярный певец Monatik, который очень редко балует фанаток личными фото, наконец-то показал лицо младшего сына Платона.

Соответствующее фото он выложил на своей странице в Instagram 12 января.

На сегодняшний день, ребенку уже исполнилось три года.

На снимке можно увидеть малыша у папы на руках, которого только забрали из роддома. 33-летний певец поделился трогательными эмоциями по этому поводу и поздравил его с днем рождения.

"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... Ооочень громко. Но без слез... именно требуя. И тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролет, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов", – поделился Дмитрий.

MONATIK с сыном / instagram.com/monatik_official

Также певец сообщил, что его сподвигло выложить фото сына.

"Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Пап, почему мы спиной на этих фотках?", а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Instagram и не задавали вопросы об этом! Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно. С днем рождения, наш младшенький", – резюмировал он.

Ранее Главред писал, что Лорак, Лобода, Повалий, Ротару и Monatik выступили на концерте Интера.

Также напомним, жена Monatik показала грудь.