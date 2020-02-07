Ида Галич родила - назвали пол ребенка

Ида Галич родила / Instagram

Блогер Ида Галич родила, и ее отец не смог удержаться, чтобы не похвастаться в сети.

"Поздравляю с рождением внука", - говорится на фото, которое Василий Галич опубликовал в Isntagram.

Таким образом, назвали пол ребенка Иды Галич и Алана Басиева.

В комментариях под постам Василия Галич активно поздравляют - молодую маму, дедушку, и папу.

"Поздравляю", "Поздравляю вашу семью", "Поздравляю маму с папой, бабушку с дедушкой", - пишут в комментариях.

Сама Ида галич пока никак не общалась с поклонниками, занятая материнскими обязанностями.