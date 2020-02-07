В России продюсер-"путинолюб" написал песню на украинском языке

Игорь Матвиенко начал писать песни на украинском языке / Фото: vokrug.tv

Российский продюсер Игорь Матвиенко, ярый сторонник политики президента Владимира Путина и аннексии Крыма, неожиданно написал для группы Фабрика песню с припевом на украинском языке.

В интервью АиФ он заявил, что композицию он приурочил к своему 60-летию, которое праздновал 6 января.

Вся песня звучит на русском языке, а припев исполнительницы поют на украинском. Матвиенко утверждает, что такой трек возник по ряду причин.

"У меня отец украинец, а мама русская. И Фабрика у нас теперь на две трети состоит из украинок. Ввиду всех демографических разговоров меня наверняка обвинят в конъюнктуре, в том, что песня на злобу дня — там про маму, которую бросили, но она все равно должна родить. Прямо гимн матерей. Но она была давно написана, чуть ли не год назад. Владимир Владимирович в январе этого года сказал о демографии в Послании, а песня была записана год назад", — пояснил идею песни ее автор.

По словам выбор украинского припева обусловлен еще и тем, что его вдохновляют все воспоминания о советском времени.

"Это была сильная идеология, которая подменила и религию, и другие философские области. Тем не менее, ощущение гипертрофированного счастья было", — вспоминает он.

Продюсер высказался о кадровых перестановках в правительстве РФ и подтвердил свою неизменную поддержку президенту Владимиру Путину.

"Боюсь судить, потому что в этом ничего не понимаю. Но верю капитану, который ведет этот корабль. Если он так решил, значит, это правильно", — убежден продюсер.

Напомним, украинский продюсер и судья шоу Х-фактор Игорь Кондратюк высказал негодование организаторам концертов российских певцов Александра Серова и Валерия Сюткина, которые публично поддержали аннексию Крыма и посещали полуостров.

Как ранее сообщалось, российский певец Александр Серов признал, что в свое время незаконно посетил аннексированный Россией Крым, в чем ныне раскаивается.