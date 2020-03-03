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"Клуб садо-мазо": Анита Луценко в трусиках примерила БДСМ-упряжь и взбудоражила сеть

3 марта 2020, 07:13

Украинская фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко воспользовалась БДСМ-атрибутом, чтобы с юмором пообщаться с поклонниками

Анита Луценко
Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Тренер и ведущая Анита Луценко поделилась провокационным фото, на котором примерила аксессуар для БДСМ-игр поверх футболки.

Анита Луценко в длинной футболке надела БДСМ-упряжь и снялась для Instagram.

"По моим скромным наблюдениям, большинство людей все же любят, когда тренер пожёстче!⠀Тут наверное срабатывает во-первых образ учительницы и "я сказала сделай это, а за это (торт) - получишь двойку!".⠀Во-вторых все мы в душе знаем, что внутренний лентяй, ой, как умеет придумывать отговорки и изворачиваться! И тут строгий тренер просто не дает расслаблению прорваться).⠀Я лично при всей своей строгой манере тренировать, люблю когда со мной собранно, но без крика, конечно,☝? и с похвалой!⠀Будут ругать, всё - дела не будет)!⠀А вы как любите: пожёстче или сюси-пуси?!", - пишет Анита Луценко.

На фото она позирует в белой футболке, поверх которой БДСМ-упряжь, и засветила, что там у нее под футболкой - трусики, или шорты. Высокие замшевые сапоги до бедра дополнили образ.

Анита Луценко
Анита Луценко / Instagram

"О, да))", - написала Вера Брежнева, на что Анита Луценко ей ответила: "клуб садо-мазо любителей".

"Не люблю сюси-пуси))Но был такой тренер орал на меня,если я делала не правильно((А был и такой, когда я качала пресс,ел сникерс,и говорил что очень вкусно))", "Коли жорсткіше то не "схалявиш"! Тільки так", "Анита, вы умело сочетаете кнут и пряник. Была на ваших тренировках! Это", "Я тоже люблю, чтоб жестко, но без криков. И похвалаааа", "Сюси-пуси однозначно не нужны - не в детском же саду))) Все должно быть в меру - и жесткость, и похвала) Я понимаю тренера с одного только взгляда", "Если на меня начинают кричать - все пропало, все валится из рук, ничего хорошего", - пишут в коментариях.

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