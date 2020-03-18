"С дуба рухнули?": "провокатор" Ницой разгромила политику радиоквот в Украине

Лариса Ницой раскритиковала закон про радиоквоты / Главред

В Украине неправильно воплотили в жизнь закон про радиоквоты, считает писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой. Об этом она рассказала в интервью Главреду.

У Ларисы Ницой спросили, почему на Радио только силой смогли заставить "крутить" украинскую музыку.

"Як оцінюєте результати запровадження квот? Якщо зараз його скасувати, як гадаєте, буде відкат?", - спросил читатель под псевдонимом umka.

Лариса Ницой отметила, что новый закон про язык в Украине просто не предусматривает наказания за его нарушение. Зато есть "пряник" - поощрение для нацменшинств - радиоквоты.Читайте также"Зараза пострашнее коронавируса": "няш-мяш" Поклонская тявкнула в адрес Ницой

"Потрібно змінити філософію і відштовхуватися від думки, що в Україні публічний простір на 100% повинен бути україномовним. Але оскільки у нас є національні меншини, ми зробимо подаруночок і дамо їм "пряничок", тобто – квоту на їхню мову. Де ж тут "батіг"? Хто що бачить, звісно. Проте, як на мене, немає батога, а є пряничок для меншин. Та я вважаю, що ми їм відломили завеликий шмат від нашого пирога", - говорит она.

Лариса Ницой считает, что квоты нужно было бы запускать после того, как провели перепись населения, и определили сколько украинцев, а сколько меншин. Она говорит, что решение на основании этой переписи было бы справедливым.

"Риторика у партії Порошенка що тоді, що зараз є дуже патріотичною. Але ж це саме вони запровадили квоти на українське. Я ще тоді приходила до них і казала: "Ви що, з дубу впали? Які можуть бути квоти на українське? Ми маємо давати меншинам шматочок, тобто квоти, від загального українського пирога". Мені на це казали, що я – провокатор", - вспомнила она.

До этого Лариса Ницой предупредила украинцев, какие "щупальца русского мира" грозят им прямо сейчас и в ближайшее время.