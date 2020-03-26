Умер Марк Блум - причина смерти, фильмография, личная жизнь

Макр Блум - причина смерти / кадр из фильма Моцарт в джунглях

Марк Блум умер после заражения новым типом коронавируса.

Марк Блум умер в 69 лет, передает Daily Mail. Впервые о его смерти объявила Нью-Йоркская театральная компания.

"С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту, который прошел эту неделю. Спасибо, Марк, за все, что вы принесли в наш театр, в театры и зрителей по всему миру. Мы будем скучать по тебе", - говорится в сообщении.

Многие актеры и известные селебрити высказали соболезнования из-за смерти Марка Блума.

Драматург Джек Канфора написал в Твиттере: "Потрясающий актер, и человек, который играл в одной из моих пьес, умер сегодня утром от #coronavirus. Он не был пожилым".

"Он был одним из самых уважаемых актеров в Нью-Йорке: маяком свирепого интеллекта, сухого ума и глубокой доброты на сцене и за ее пределами. Трагическая потеря",

Актриса Джудит Лайт написала: "Марк Блум, такой щедрый, такой добрый, такой скромный, такой талантливый. Наше совместное время в спектакле Собранные вечеринки на МТС было настоящей радостью".

Марк Блум - биография

Блум родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он окончил среднюю школу Колумбии в Мейплвуде, штат Нью-Джерси, в 1968 году. Он начал карьеру в 80-х и быстро получил популярность. Он снимался в фильмах 80-х и 90-х, но не потерял хватку и в 2000-х. Актер успешно получал роли и в кино и в сериалах. В был введен в школьный зал славы в 2012 году.

Он выпускник Пенсильванского университета, Макр Блум женат на актрисе Джанет Зариш, которая появилась на телевидении в роли Натали Бэннон в фильме Как меняется мир и в роли Ли Халперна в фильме Одна жизнь, чтобы жить.

Марк Блум - фильмограия

Кино

1983 - Любовный недуг

1985 - Отчаянно ищу Сьюзен

1986 - Просто между друзьями

1986 - Крокодил Данди

1987 - Свидание вслепую

1988 - Президио

1989 - Стоит победы

1993 - Эмма и Элвис

1995 - Майами Рапсодия

1995 - Дениз Зовет

1995 - Низкая жизнь

1996 - Внезапный Манхэттен

1997 - Олень

2000 - До тебя

2003 - Разбитое стекло

2010 – шаг вперед 3D

2011 - Я не знаю, как она это делает

2013 - Блюменталь

2015 - Как он влюбился

2016 - Нет оплаты, нагота

2017 - Похищение монет

Сериалы

1984 - Сент-Элсвер

1987 - Сладкая сдача

1987 - Майами Вице

1990 - Столичные новости

1991 - Розанна

1992 - Состояние критическое

1993–1998 - Закон и порядок

1995 - Обвинительный акт: судебное разбирательство по делу МакМартина - Уэйн Сац

1995 - Нью-Йорк, Центральный парк

1996 - Крылья

1996–1999 - NYPD Blue

1997 - Чернила

1997 - Фрейзер

1999 - Сопрано

1999 - Западное крыло

2000 - Семейное право

2001 - Эд

2002 - Практика

2004 - CSI: Майами

2004 - Судья Эми

2006 - Закон и порядок: преступное намерение

2008 - Новый Амстердам

2008 - Бахрома

2009 - Милосердие - доктор Остин

2010 - Хорошая жена

2011 - Джесси Стоун

2011 - Закон и порядок: Специальная группа жертв

2012 - Pan Am - Капитан Джексон

2014–2018 - Моцарт в джунглях

2016 - Черный список

2018 - Ты

2018 - Элементарно

2018 - Правопреемство

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