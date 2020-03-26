Умер Марк Блум - причина смерти, фильмография, личная жизнь

Знаменитый актер Марк Блум, сыгравший в Клане Сопрано и Крокодиле Данди умер из-за заражения коронавирусом.
Марк Блум умер после заражения новым типом коронавируса.
Марк Блум умер в 69 лет, передает Daily Mail. Впервые о его смерти объявила Нью-Йоркская театральная компания.
"С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту, который прошел эту неделю. Спасибо, Марк, за все, что вы принесли в наш театр, в театры и зрителей по всему миру. Мы будем скучать по тебе", - говорится в сообщении.
Многие актеры и известные селебрити высказали соболезнования из-за смерти Марка Блума.
Драматург Джек Канфора написал в Твиттере: "Потрясающий актер, и человек, который играл в одной из моих пьес, умер сегодня утром от #coronavirus. Он не был пожилым".
"Он был одним из самых уважаемых актеров в Нью-Йорке: маяком свирепого интеллекта, сухого ума и глубокой доброты на сцене и за ее пределами. Трагическая потеря",
Актриса Джудит Лайт написала: "Марк Блум, такой щедрый, такой добрый, такой скромный, такой талантливый. Наше совместное время в спектакле Собранные вечеринки на МТС было настоящей радостью".
Марк Блум - биография
Блум родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он окончил среднюю школу Колумбии в Мейплвуде, штат Нью-Джерси, в 1968 году. Он начал карьеру в 80-х и быстро получил популярность. Он снимался в фильмах 80-х и 90-х, но не потерял хватку и в 2000-х. Актер успешно получал роли и в кино и в сериалах. В был введен в школьный зал славы в 2012 году.
Он выпускник Пенсильванского университета, Макр Блум женат на актрисе Джанет Зариш, которая появилась на телевидении в роли Натали Бэннон в фильме Как меняется мир и в роли Ли Халперна в фильме Одна жизнь, чтобы жить.
Марк Блум - фильмограия
Кино
- 1983 - Любовный недуг
- 1985 - Отчаянно ищу Сьюзен
- 1986 - Просто между друзьями
- 1986 - Крокодил Данди
- 1987 - Свидание вслепую
- 1988 - Президио
- 1989 - Стоит победы
- 1993 - Эмма и Элвис
- 1995 - Майами Рапсодия
- 1995 - Дениз Зовет
- 1995 - Низкая жизнь
- 1996 - Внезапный Манхэттен
- 1997 - Олень
- 2000 - До тебя
- 2003 - Разбитое стекло
- 2010 – шаг вперед 3D
- 2011 - Я не знаю, как она это делает
- 2013 - Блюменталь
- 2015 - Как он влюбился
- 2016 - Нет оплаты, нагота
- 2017 - Похищение монет
Сериалы
- 1984 - Сент-Элсвер
- 1987 - Сладкая сдача
- 1987 - Майами Вице
- 1990 - Столичные новости
- 1991 - Розанна
- 1992 - Состояние критическое
- 1993–1998 - Закон и порядок
- 1995 - Обвинительный акт: судебное разбирательство по делу МакМартина - Уэйн Сац
- 1995 - Нью-Йорк, Центральный парк
- 1996 - Крылья
- 1996–1999 - NYPD Blue
- 1997 - Чернила
- 1997 - Фрейзер
- 1999 - Сопрано
- 1999 - Западное крыло
- 2000 - Семейное право
- 2001 - Эд
- 2002 - Практика
- 2004 - CSI: Майами
- 2004 - Судья Эми
- 2006 - Закон и порядок: преступное намерение
- 2008 - Новый Амстердам
- 2008 - Бахрома
- 2009 - Милосердие - доктор Остин
- 2010 - Хорошая жена
- 2011 - Джесси Стоун
- 2011 - Закон и порядок: Специальная группа жертв
- 2012 - Pan Am - Капитан Джексон
- 2014–2018 - Моцарт в джунглях
- 2016 - Черный список
- 2018 - Ты
- 2018 - Элементарно
- 2018 - Правопреемство
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