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Умер Марк Блум - причина смерти, фильмография, личная жизнь

26 марта 2020, 20:06

Знаменитый актер Марк Блум, сыгравший в Клане Сопрано и Крокодиле Данди умер из-за заражения коронавирусом.

Макр Блум
Макр Блум - причина смерти / кадр из фильма Моцарт в джунглях

Марк Блум умер после заражения новым типом коронавируса.

Марк Блум умер в 69 лет, передает Daily Mail. Впервые о его смерти объявила Нью-Йоркская театральная компания.

"С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту, который прошел эту неделю. Спасибо, Марк, за все, что вы принесли в наш театр, в театры и зрителей по всему миру. Мы будем скучать по тебе", - говорится в сообщении.

Многие актеры и известные селебрити высказали соболезнования из-за смерти Марка Блума.

Драматург Джек Канфора написал в Твиттере: "Потрясающий актер, и человек, который играл в одной из моих пьес, умер сегодня утром от #coronavirus. Он не был пожилым".

"Он был одним из самых уважаемых актеров в Нью-Йорке: маяком свирепого интеллекта, сухого ума и глубокой доброты на сцене и за ее пределами. Трагическая потеря",

Актриса Джудит Лайт написала: "Марк Блум, такой щедрый, такой добрый, такой скромный, такой талантливый. Наше совместное время в спектакле Собранные вечеринки на МТС было настоящей радостью".

Марк Блум - биография

Блум родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он окончил среднюю школу Колумбии в Мейплвуде, штат Нью-Джерси, в 1968 году. Он начал карьеру в 80-х и быстро получил популярность. Он снимался в фильмах 80-х и 90-х, но не потерял хватку и в 2000-х. Актер успешно получал роли и в кино и в сериалах. В был введен в школьный зал славы в 2012 году. 

Он выпускник Пенсильванского университета, Макр Блум женат на актрисе Джанет Зариш, которая появилась на телевидении в роли Натали Бэннон в фильме Как меняется мир и в роли Ли Халперна в фильме Одна жизнь, чтобы жить.

Марк Блум - фильмограия

Кино

  • 1983 - Любовный недуг
  • 1985 - Отчаянно ищу Сьюзен
  • 1986 - Просто между друзьями
  • 1986 - Крокодил Данди
  • 1987 - Свидание вслепую
  • 1988 - Президио
  • 1989 - Стоит победы
  • 1993 - Эмма и Элвис
  • 1995 - Майами Рапсодия
  • 1995 - Дениз Зовет
  • 1995 - Низкая жизнь
  • 1996 - Внезапный Манхэттен
  • 1997 - Олень
  • 2000 - До тебя
  • 2003 - Разбитое стекло
  • 2010 – шаг вперед 3D
  • 2011 - Я не знаю, как она это делает
  • 2013 - Блюменталь
  • 2015 - Как он влюбился
  • 2016 - Нет оплаты, нагота
  • 2017 - Похищение монет

Сериалы

  • 1984 - Сент-Элсвер
  • 1987 - Сладкая сдача
  • 1987 - Майами Вице
  • 1990 - Столичные новости
  • 1991 - Розанна
  • 1992 - Состояние критическое
  • 1993–1998 - Закон и порядок
  • 1995 - Обвинительный акт: судебное разбирательство по делу МакМартина - Уэйн Сац
  • 1995 - Нью-Йорк, Центральный парк
  • 1996 - Крылья
  • 1996–1999 - NYPD Blue
  • 1997 - Чернила
  • 1997 - Фрейзер
  • 1999 - Сопрано
  • 1999 - Западное крыло
  • 2000 - Семейное право
  • 2001 - Эд
  • 2002 - Практика
  • 2004 - CSI: Майами
  • 2004 - Судья Эми
  • 2006 - Закон и порядок: преступное намерение
  • 2008 - Новый Амстердам
  • 2008 - Бахрома
  • 2009 - Милосердие - доктор Остин
  • 2010 - Хорошая жена
  • 2011 - Джесси Стоун
  • 2011 - Закон и порядок: Специальная группа жертв
  • 2012 - Pan Am - Капитан Джексон
  • 2014–2018 - Моцарт в джунглях
  • 2016 - Черный список
  • 2018 - Ты
  • 2018 - Элементарно
  • 2018 - Правопреемство

Напомним, до этого коронавирус обнаружили у героя шоу Холостяк.

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