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Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 12-04-2020 - решающий нокаут

12 апреля 2020, 20:50

В новом 13 выпуске Голоса країни 10 в нокаутах будет соревноваться команда Тины Кароль. Что было в 13 выпуске 12-04-2020 Голоса - читайте на Главреде.

Голос Країни 10 сезон 13 выпуск 12-04-2020 - смотреть онлайн
Голос Країни 10 сезон 13 выпуск 12-04-2020 - смотреть онлайн / 1+1

Премьера 10 сезона Голоса Країни состоялась на 1+1 в 2020 году. Тринадцатый выпуск Голос Країни 10 вышел в 21:00 12 апреля. В новом выпуске Нокаутов Тина Кароль устроила настоящую бурю, шоу и концерт талантов по пути к подбору себе команды на прямые эфиры. Как реагировали на выступления подопечных Тины ее соперники Настя, Потап, Монатик и Дан Балан - нужно просто посмотреть.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набрали Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в тринадцатом выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 05-04-2020

Ульяна Горбачевская решила последовать примеру группы Go-A на свой манер. Она впервые за все время исполнила песню на английском языке Hans Zimmer&Lisa Gerrard - How we are free, но в аранжировке украинского этно-стиля.

"Песня, которая будет звучать в моем исполнении - мировой хит, но я спою ее так, как это делали наши бабушки - в народной манере. Я хочу совершить переворот в сознании украинцев и победить на Голосі країни с аутентичной архаичной песней", - призналась участница.

Ольга Мельник и так может похвастаться тем, что ее выступление набрало рекордные 2,8 млн просмотров.

"В десятом сезоне вокального шоу я представляю тех исполнителей, которые знают чего хотят. Я хочу, чтобы обо мне узнали больше людей, чтобы они видели себя во мне, чтобы понимали - в жизни возможно все. Я хочу победить и верю, что смогу", - призналась Ольга.

Поющий фермер Артем Семенов выйдет на сцену с легендарным хитом Rаmmstein - Du Hast. Все участники шоу считают его сильным конкурентом, а Артем твердо намерен идти дальше в Голосе. Тренеры Голоса неоднозначно отреагировали на выбор песни Артемом.

Звезда Доктора Веры Даниель Салем,на главной вокальной сцене страны исполнит песню Я солдат группы 5NIZZA.

"Я пример для своей дочери, поэтому уровень ответственности возрастает. Надо учить своих детей, никогда не поздно бороться, нет ничего невозможного", - признался Даниэль. Он решил сделать все это ради своей дочери.

Голос країни 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн видео 12-04-2020:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Напомним, из-за продления карантина, прямые эфиры Голос країни перенесли. Кроме того, на 1+1 объяснили, как использовать билеты на прямые эфиры или генеральные репетиции.

Кроме того, у зрителей есть возможность вернуть билеты.

Голос Країни 10 сезон онлайн Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса Тина Кароль Потап Настя Каменских Юрий Горбунов Екатерина Осадчая Dan Balan Исполнитель Monatik
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