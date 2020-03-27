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Голос країни 2020 - дата выхода прямых эфиров на 1+1

27 марта 2020, 19:06

Новый юбилейный сезон шоу Голос країни 10 под угрозой из-за коронавируса. Как и когда смотреть онлайн новые выпуски шоу на 1+1 - читай на Главреде.

Голос Країни 2020 прямые эфиры - дата выхода
Голос Країни 2020 прямые эфиры - дата выхода / 1+1

Премьера 10 сезона Голоса Країни состоялась на 1+1. Голос Країни 2020 выходит онлайн в 21:00 по воскресеньям. После окончания вокальных боев начались нокауты, за которыми должны были бы идти прямые эфиры. Но запись прямых эфиров невозможна из-за карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине.

Команды Тины Кароль, Потапа и Насти Каменских, Monatikа и Дана Балана будут записывать свои прямые эфиры позже.

Когда пройдут прямые эфиры Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 22-03-2020: нокауты

Из-за карантина запись прямых эфиров для Голоса країни было решено перенсти на конец карантина.

"В связи с продолжением карантина прямые эфиры Голоса страны переносятся и пройдут без зрителей в зале", - предупреждают организаторы Голоса.

Тем не менее, билеты не пропадут - об этом позаботились.

"Каждый, кто приобрел билет на прямые эфиры и генеральные репетиции, сможет использовать его, посетив любое другое шоу телеканала 1+1, съемки которого состоятся после завершения карантина", - говорится в официальном объявлении.

Кроме того, желающим вернуть билеты также есть возмодность исполнить свое желание - о возвращении и возможности использования приобретенных билетов можно проконсультироваться у дистрибьютора проекта - Kontramarka.ua.

Пока что карантин продлили до 24 апреля - это пятница. Таким образом, после окончания Нокаутов через небольшой перерыв Прямые эфиры возобновятся. Пока что 1+1 не объявляет точную дату записи Прямых эфиров Голоса 10, но если ничего не поменяется, то они могут начать выходить с 26 апреля.

Голос Країни 2020 11 выпуск - анонс:

Напомним, что осталось еще три записи Нокаутов в Голосі Країни 2020 - они пройдут 29 марта, 6 апреля и 13 апреля.

Все выпуски шоу Голос Країни выходят на 1+1 по воскресеньям. Также смотреть онлайн Голос Країни 2020 можно на Главреде.

Голос Країни 10 сезон онлайн Тина Кароль Потап Настя Каменских Исполнитель Monatik Dan Balan Екатерина Осадчая Юрий Горбунов
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