Заворотнюк впервые после болезни появилась в Instagram

Анастасия Заворотнюк впервые написала в своем блоге после тяжелой болезни / Telegram

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали онкологическое заболевание, впервые после долгой паузы во время лечения опубликовала свежее фото в своем блоге.

"Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра", - сказано в подписи к фото в Instagram.

Кто является автором поста и лучше ли Заворотнюк после длительной борьбы с раком - это для поклонников осталось по-прежнему загадкой. Однако пользователи в комментариях активно отозвались на первое за долгое время сообщение на страницы актрисы.

/ Фото: Instagram/a_zavorotnyuk

/ Фото: Instagram/a_zavorotnyuk

/ Фото: Instagram/a_zavorotnyuk

"Анастасия, здоровья вам, пусть все будет хорошо", "Настя, скорейшего Вам выздоровления!", "Анастасия,скорее возвращайтесь! Мы вас ждем и любим", "Ура! Настя на связи!", "Настюша, очень хочу, чтобы все плохое осталось в прошлом. Впереди пусть будет долгая и счастливая жизнь. Здоровья Вам, а Милаша пусть только радует!" - быстро откликнулись поклонники Заворотнюк в комментариях.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что смерть Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев скрывают от фанатов.

Ранее всплыл факт, что Заворотнюк пропала из больницы, где проходила лечение.