Украинская певица похвасталась наградой в России, фото

Уехавшая в Россию украинская певица Алина Гросу похвасталась премией от российского глянцевого журнала Melon Rich.

После награждения Гросу опубликовала фото в Instagram.

Исполнительница победила в номинации "Открытие года" с песней "Хочу я баса".

Соперниками Гросу в этой номинации были IVAN, LILIT и Дмитрий Нестеров.

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu)25 Лют 2018 р. о 5:25 PST

Певица также дала интервью журналу, в котором похвасталась своим прошлым. "Я начинала петь в 1998 году, а в то время на эстраде практически не было профессионально поющих детей. Талантливые дети, безусловно, были всегда, но в настоящий шоу-бизнес они не врывались, поэтому можно сказать, что именно я открыла эту "дверь" в Украине", — отметила Гросу.

В соцсети артистка также сообщила, что посетила Киев, чтобы поделится знаниями со студентами Киевского национального университета культуры и искусств.

"Провела сегодня лекцию для студентов КНУКиИ. Очень приятно провела время. Спасибо всем за внимание, вопросы, улыбки, поддержку и пожелания", – пишет Алина.

Кроме того, исполнительница поблагодарила ректора университета Михаила Поплавского за веру в нее и за поддержку.

"Как быстро летит время. В мои 4 года, когда я участвовала в "Шаг к звездам", помню, как Поплавский держал меня на руках, а я откручивали золотые пуговицы на его пиджаке. А теперь, почти через 20 лет, хочу сказать ему: "Спасибо!" Благодарю за поддержку и тогда, и сейчас. Спасибо за то, что поверили в того непосредственного ребенка", – говорится в сообщении.