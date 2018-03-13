"Какие певческие данные?" Актер Садальский раскритиковал участницу Евровидения Самойлову

Известный российский актер Стас Садальский заявил, что представительница России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова не способна всех удивить в Лиссабоне.

В Instagram он написал, что такой выбор россиян свидетельствует о спекуляции на теме инвалидов.

"Чиновников никогда не волновало, что инвалиды-колясочники не могут въехать почти ни в один жилой дом, что госучреждения не оборудованы пандусами-подьездами для них, но их очень волновало, что инвалид Самойлова не смогла поехать на Евровидение-2017", - возмутился актер.

По словам Садальского, необходимые для конкурса такого масштаба вокальные данные у Самойловой отсутствуют, поэтому ее участие является "пиаром".

"Какие особые певчевские данные? Конечно, для нее это победа над своим недугом и т.д, но это не означает, что от нашей страны будет представитель действительно способный всех удивить и покорить. Певица из неё никакая", - подсуммировал артист.

Как ранее сообщалось, Юлия Самойлова представит на международном вокальном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне песню I Won't Break, презентация которой уже опубликована в Сети.