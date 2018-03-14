Беременная Джамала презентовала яркий клип на новую песню

Певица и тренер "Голоса страны" Джамала презентовала клип к яркой и солнечной песне "Ты любовь моя".

Эта песня звучит во время финальных титров в мультике "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Будущая мама сообщила об этом на своей странице Instagram.

"Песня "Ти любов моя" очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное - любить. Я уже успела посмотреть мультфильм, и очень горжусь тем, что это абсолютно украинское кино: детское, доброе, профессиональное и качественное. И, конечно, замечательно быть частью такого классного проекта", - подписала артистка ролики с видео.

Джамала добавила, что автором слов песни стала Александра Рубан, а музыку написал Робби Невил.

Клип снимали в студии во время записи трека, а в самом видео использованы самые яркие кадры мультфильма.

Ранее в Сети появилась забавная карикатура на тренеров "Голоса страны".