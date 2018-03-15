Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер "сверкнула" бюстом для фанатов: фото

Дочь известных голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер, имеющая экзотически-географическое имя Ирландия, "порадовала" своих интернет-фанатов своим пышным бюстом.

На снимке, который 22-летня Ирландия опубликовала на своей странице в соцсети Instagram, она запечатлена в расстегнутой куртке типа "бомбер". Причем лифчик девушка "забыла" надеть, а обнаженные груди кокетливо прикрыла рукой.

Напомним, ранее американская супермодель Эмили Ратаковски вновь "завела" фанатов обнаженным бюстом.