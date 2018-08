"Он дал!": экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко заинтриговала поклонников радостной новостью

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко вызвала бурную реакцию у фанатов неоднозначной подписью своих фото.

Так. На своей странице в Instagram ведущая поделилась новостью о том, что на российском телеканале "Пятница" она будет вести собственную программу, и продюсер канала выделил финансирование на ее проект.

"Он дал! Он дал!!! УРААА. Николай Продюсерович @kartozz может сделать ведущую счастливой)

Love is in the air. Совсем скоро у меня будет собственный проект. Хотите?", - подписала серию фото Тодоренко.

Поклонники порадовались за Регину и стали в комментариях гадать, что же это будет за проект.

"Вау вау вау что же это будет? Кругосветка одной с золотой картой?", "Что за проект?", "Уверенна, будет отличный проект", "Как будет называться?", - писали свои предположения подписчики.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как тату помешали ей в карьере.