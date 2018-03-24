У отца и сводной сестры Илона Маска родился общий ребенок – СМИ

У Эролла Маска, 72-летнего отца основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, и его 30-летней падчерицы Яны Безуиденхут родился сын.

Ранее Маск-старший был женат на матери девушки, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Эррол Маск женился на Хайде Безуиденхут, когда ее дочери было четыре года. После 18 лет брака супруги развелись, и отец главы SpaceX начал жить с повзрослевшей Яной. Девять месяцев назад у пары родился сын.

Илон Маск очень болезненно воспринял отношения отца и сводной сестры, прекратив общение с ними. Он назвал своего отца человеком, который совершил "почти все зло, которое можно представить".

В интервью изданию Маск-старший заявил, что такая негативная реакция старшего сына ему непонятна. Он подтвердил, что с Яной Безуиденхут растит общего маленького сына.

Напомним, ранее Илон Макс заявил, что колонизация Марса должна стать приоритетом для человечества, ведь на "красной планете" можно сохранить следы нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы.