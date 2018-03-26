Данилко и Притула снимутся в яркой секс-комедии

Украинский шоумен Андрей Данилко снимется в пикантной комедии "Секс и ничего личного". Компанию ему составит Сергей Притула, который и написал сценарий вместе с актерами "Вар'яти-шоу".

Съемки проходят во Львове и Праге. И недавно Притула поделился своими впечатлениями от съемок на своей странице в Facebook.

"Мой персонаж — это роль второго плана, я играю друга главного героя. Его присутствие в сюжете, хотя и не главное, но важное. Отличие между съемочными площадками телешоу и полнометражного фильма тотальное. Когда ты за 4 часа съемок телешоу делаешь 2 часа программы в эфир — это одно. А когда за 12 часов съемок делаешь 2-2,5 минуты кинопродукта — это совсем другое", — рассказал шоумен.

А продюсер комедии Влад Ряшин отметил, что Данилко в фильме предстанет в действительно неожиданном образе: "Роль будет небольшой, как камео, но, я уверен, яркой".

Премьера картины "Секс и ничего личного" запланирована на 14 февраля 2019 года. Фильм является украинской адаптацией канадской ленты "My awkward sexual adventure". По сюжету оригинальной картины, бухгалтер из Виннипега Джордан добился, наконец, взаимности от любви всей своей жизни, но не в состоянии угодить запросам девушки в постели. Та просит перерыва в отношениях, после чего Джордан отправляется в Торонто пожить у своего друга Дендака. Во время этого "отдыха" он просит новую знакомую стриптизершу Джулию стать его личным сексуальным наставником. В борьбу с сексуальной неуверенностью входят, к примеру, посещение интим-массажа и переодевание в женскую одежду.

Ранее в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.

Напомним, СМИ назвали самые ожидаемые фильмы 2018 года. В частности, люди ждут ленты "Мир Юрского периода 2" и "Мстители: Война бесконечности".