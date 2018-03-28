Трехлитровые банки огурцов в сумке от Dolce&Gabbana: Леся Никитюк повергла модниц в шок

Телеведущая, звезда тревел-проекта "Орел и Решка" Леся Никитюк призналась, что носила в сумке культового бренда Dolce&Gabbana банки с огурцами.

Протестировать на прочность сумку Леся решила маминой "передачкой", сообщила пресс-служба "Нового канала".

"На своих первых дорогих сумках я проверила: их делают на века. Например, одна из моих первых и дорогих – от Dolce&Gabbana – легко выдерживает две трехлитровые банки огурцов! Дело было так. Мне мама маршруткой передала передачку. Пакет ее тяжести не выдержал и порвался. А нести же как-то надо. И тут в ход пошла сумка. В нее спокойно влезли две трехлитровых банки соленых огурцов и еще всякого, по мелочи. И нормально, выдержала – ни одна ниточка не треснула!", - призналась Никитюк.

Девушка может отказать себе в брендовой одежде ради того, чтобы купить дорогую сумку или ремень. Она даже создала специальный "сумочный" фонд.

"Каждый месяц я стараюсь откладывать 10% дохода в отдельную копилку, чтобы раз в год купить себе очень крутую сумку. А то знаете, как бывает: вывалишь на обновку всю зарплату, а потом месяц хот-догами питаешься", - говорит Леся.

Таким же девушкам-шопперам, которые не хотят тратить сотни долларов на сумку, как она, Никитюк советует покупать вещи украинских дизайнеров.

"Шьют у нас круто, а цены гораздо ниже", - утверждает ведущая.

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